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Chp’li Meclis Üyesi Cumhurbaşkanı’na Hakaret İddiasıyla Gözaltına Alındı

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Chp’li Meclis Üyesi Cumhurbaşkanı’na Hakaret İddiasıyla Gözaltına Alındı
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin CHP Grup Sözcüsü ve meclis üyesi Erdal Aktuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin CHP Grup Sözcüsü ve meclis üyesi Erdal Aktuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed İzzet Dursun, sosyal paylaşım sayfasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen Bursa Büyükşehir ile Mudanya Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Erdal Aktuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığın talebiyle harekete geçen polis Erdal Aktuğ'u gözaltına aldı.

Söz konusu paylaşımla ilgili deliller ve şahitlerle Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan İlçe Başkanı Murat Ünal, Erdal Aktuğ'un mevcut paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şeref varlığını zedelediğini öne sürdü. Aktuğ'un kendi sayfasından yaptığı paylaşımı 10 dakika içerisinde kaldırdığını belirten Ünal, Aktuğ'un Facebook sayfasında "Reza'nın parasını peşin ödediği fahişeler" başlığı ile yayımladığı listeyle başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet yöneticilerine iftira suçunda bulunduğunu iddia etti.

Gerekli kovuşturmanın yapılarak Aktuğ'un cezalandırılmasını isteyen Ünal, yaptığı açıklamada, kimseyle polemiğe girme konusunda olmadıklarını belirterek, "Hem Mudanya'yı temsilen seçilmiş arkadaşlar, hem de genel başkanları, toplumu germekten, vatandaşın sağ duyulu davranışını suiistimalden uzak dursunlar. Bütün bakanlarımızla birlikte bizim tek sevdamız var; Mudanya'yı yaşanabilir bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Bu şekildeki tartışmaları hiç şık bulmuyoruz" diye konuşmuştu.

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