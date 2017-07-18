Chpli Milletvekili Pekşen İle Ortahisar Kaymakamı Arasında Yol Ortasında Park Tartışması

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu'nun makam aracını yol ortasında park edilmiş şekilde görünce görüntülerini...

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu'nun makam aracını yol ortasında park edilmiş şekilde görünce görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaştı. O esnada aracının başına gelen Kaymakam Hatipoğlu ile karşılaşan Milletvekili Pekşen'in tartışması cep telefonu kameralarına yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçe Kaymakamı Numan Hatipoğlu makam aracını Trabzon'un en işlek caddelerinden biri olan Uzunsokak ile Kahramanmaraş caddesi arasında bulunan Halkevi Caddesi girişine park etti. O esnada makam aracının yolda park edilmiş halde olduğunu gören Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Daha sonra makam aracının bulunduğu noktada karşı karşıya gelen Milletvekili Pekşen ile Kaymakam Hatipoğlu'nun sözlü tartışması ise bir vatandaş tarafından cep telefonul ile kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi.

Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu'na tepki gösteren Milletvekili Pekşen sosyal medya hesabını yüklediği görüntüde, "Temel fıkrası değil. Size bir gerçeği göstermek istiyorum. Burası Trabzon'un Maraş Caddesi. Caddenin ortasında bir Kaymakam aracı. Bakın, görüyorsunuz. Tam caddenin ortasında. Kaymakam aracını caddenin ortasına park etmiş. Buna Temel fıkralarında bile rastlamak bile biraz zor. Şehrin önemli caddesi ve caddenin ortasında Ortahisar ilçesinin Kaymakamı'nın aracı. Gördüğünüz gibi Kaymakamın aracı şehrin ana caddesinin tam ortasında. Evet, bu bir komedi filmi değil. Gerçek hayatın tam içerisinde. Bir siyasi iktidarın vizyonsuzluğunu, bir devlet adamı koltuğuna oturmuş birisinin çapsızlığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Pekşen ve Kaymakam Hatipoğlu cadde üzerinde tartıştı

Kahramanmaraş Caddesi üzerinde park edilen makam aracının yanında karşı karşıya gelen CHP'li Milletvekili Pekşen ile Kaymakam Hatipoğlu bir süre sözlü olarak tartıştı. Kaymakam Hatipoğlu'na "Herkese zulüm ediyorsunuz. Trafik burada tıkandı, insanlar burada zorluk yaşıyor. Ben Milletvekiliyim. Benimle saygılı konuşun. Aracınıza binin ve gidin buradan. Milleti engellemeyin" diyerek tepkisini dile getiren Milletvekili Pekşen, Kaymakam'dan, "Gitmeyeceğim kardeşim. Burası benim yerim. 20 yıldır beni görev yaptığım yerlerdeki CHP'lilere sorun. Ben görevimi yapıyorum" şeklinde yanıt aldı.

Kaymakam Hatipoğlu yazılı açıklama yaptı

Olay sonrası konunun sosyal medya ve basına yansıması üzerine Kaymakam Numan Hatipoğlu yazılı bir açıklama yaptı. Ortahisar Kaymakamlığı'nın Uzunsokak ile Kahramanmaraş caddesi arasında bulunan Halkevi Caddesi üzerinde bulunduğunu kaydeden Kaymakam Numan Hatipoğlu, açıklamasında "Bu alan bilindiği gibi araç trafiğine kapalıdır. Kaymakamlık makam aracı da normal zamanında otoparkta bulunmakta ve çıkacağım zaman trafiğin durumuna göre uygun bir noktada konumlanmaktadır. Kaymakamlık makam aracı yaya geçidini engellememek için kapalı olan Halkevi Sokak çıkışına benim çıkmam üzerine getirilmiştir. Sayın milletvekili araç yolu kapatmadığı halde yan sokak bağlantısında olduğu halde yolu kapatıyor algısı oluşturacak şekilde çekim yapmıştır. Oysa araç minibüslerle aynı hizadadır. Ancak Hükümet Konağı bahçesinde bazı vatandaşlarla görüşmekten dolayı birkaç dakika beklemek durumunda kalınmıştır. Dolayısı ile aracın park şeklinden de habersiz olan şahsım hedef alınmış ve "çapsız" hakaretine uğramıştır. Sayın milletvekili trafikte gördüğü ve yanlış olduğunu düşündüğü bir hususu aracın şoförü içinde olduğu ve aracı oraya yeni getirmiş olduğu halde iken pekâlâ ikaz ederek yanlış park ettiğini söyleyebilirdi. Ancak sayın vekil bunun yerine sorunu idareciler üzerinden Hükümete yüklemeye çalışan bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştur. Bu şekilde amacının trafikte gördüğü ve pekâlâ söylese idi dikkate alınacak bir hususu düzeltmek değil şov malzemesi yapmak olduğunu göstermiştir. Üstelik bu çekimi yapmak için kendi aracını da Ziraat Bankası önünde yani durulması yasak olan yolun sol tarafında uygunsuz bir noktada beklettiği halde devlet yöneticilerine karşı halkımızı tahrik etmeye kalkışmıştır. Geçici olarak kullanılan Hükümet Konağı çevresinde yaşanan park sorunundan kaynaklanmış olan ve haberdar olmadığım bir konu ile ilgili olarak kullandığı "çapsız" değerlendirmesini kendisine iade ediyorum" ifadelerini kullandı.