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Chp’li Özel, Lozan’ı Savunuyum Derken Hangi Bakanı Dinlediğini Unuttu

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Chp’li Özel, Lozan’ı Savunuyum Derken Hangi Bakanı Dinlediğini Unuttu
TBMM Genel Kurulu'nda 2018 Bütçe Görüşmeleri yoğun bir şekilde sürerken, bazı ilginç çıkışlar da milletvekillerini güldürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda 2018 Bütçe Görüşmeleri yoğun bir şekilde sürerken, bazı ilginç çıkışlar da milletvekillerini güldürüyor. Bütçe görüşmelerinin 3. gününde kendisine bağlı kurumlarla ilgili Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu kürsüye çıktı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun Lozan'ın güncellenmesi ile ilgili ifadelerine tepki göstermek üzere söze giren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında konuşmaya başlayınca Genel Kurul salonundaki milletvekilleri şaşkına döndü.

Kendisi de Batı Trakya doğumlu olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun bütçe görüşmelerinde, tüm gün boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan Anlaşması'nın güncellenmesine dönük ifadelerine tepki gösteren CHP'lileri eleştirdi. Çavuşoğlu, "Bugün Yunan gazetelerini açın siz ne söylüyorsanız aynısını söylüyorlar. Yunan Cumhurbaşkanının söyleyemediklerini burada siz söylüyorsunuz" deyince CHP'li Özel, "Biz Mevlüt Çavuşoğlu'nun hangi performansla bakan olduğunu bilen insanlarız" dedi. Özel'in bu ifadesi üzerine Genel Kurul'da bulunan milletvekilleri şaşkına döndü. Bazı CHP'liler yan sıralardan "O değil" diyerek düzeltmeye çalışırken, AK Partili milletvekilleri de "Önce kimi dinlediğini öğren, Dışişleri Bakanı salonda yok" şeklinde seslendi. "Lozan bizim tapu senedimiz" diyen CHP Grup Başkanvekili Genel Kurulda bulunan milletvekilleri arasında uzun süre gülüşmelere sebep oldu.

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