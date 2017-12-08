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Chp’li Özel’den Kudüs Değerlendirmesi

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Chp’li Özel’den Kudüs Değerlendirmesi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla attığı bu adım sembolik bir adım...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla attığı bu adım sembolik bir adım değildir. Son derece diplomatik sonuçlar doğuracak ama bölge barışını tehdit edecek ve bölgede yeniden kan akmasına, yeniden gözyaşı akmasına sebebiyet verecek bir yaklaşımdır. Bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasını ve oradaki insanların huzur içinde ve barış içerisinde yaşamasını savunmak yıllardır takip ettiğimiz tezimizdir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanlığında basın açıklaması düzenledi. CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel ve Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka'nın da katıldığı toplantıda Özel, Kudüs meselesini değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı kararın bölgede kan ve gözyaşına neden olacağını ve Filistin halkının yanında olacaklarını söyleyen Özel, "Ortadoğu açısından, bölge barışı açısından Filistin ile İsrail arasında yaşanan gerilimler, tartışmalar yakın tarihte her zaman bölge barışı açısından bölgedeki ve Türkiye'deki dengeler açısından önemli olmuştur. Öncelikle altını çizmek gerekir ki hem Müslümanlar, hem Hristiyanlar hem de Museviler açısından son derece önemli bir inanç kentidir Kudüs. Kudüs'te bu üç semavi dinin temsilcileri açısından da bu kutsal şehirde bu kutsal mekanlarda özgürce ve barış içinde tehdit altında olmadan ibadet yapabilmek son derece önemlidir. Trump'ın seçim kampanyasında büyük bir iş adamının, bir kumarhaneler kralının Trump'a kampanyasına yaptığı büyük bir bağış karşılığında gelişmeye başladığı söylenen ama yıllardır dengede olan bir durumun bozulduğu bir süreçle karşı karşıyayız. Bugün yaşanan süreçte Trump 6 ayda bir ertelenen bir kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkent olarak Kudüs'ü tanıma kararını hayata geçirmiş durumdadır. Bu Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla attığı bu adım sembolik bir adım değildir. Son derece diplomatik sonuçlar doğuracak ama bölge barışını tehdit edecek ve bölgede yeniden kan akmasına, yeniden gözyaşı akmasına sebebiyet verecek bir yaklaşımdır" diye konuştu.

"Filistin halkının yanındayız"

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Mecliste diğer tüm siyasi partilerle birlikte ortaya koyduğumuz tutum hem de kendi tutumumuz Filistin halkının yanındadır. Bizim durumumuz diğer siyasi partilerden farklıdır. Biz 6. Filo'yu Türkiye'de protesto ederken, bugün iktidarda bulunanlar bizi protesto edip 6. Filo'nun ve Amerika'nın yanında yer alıyorlardı. Filistin topraklarında hayatını kaybetmiş solcu gençler yatmaktadır. Filistin davası için oraya gitmiş orada hayatını kaybetmiş Türk vatandaşları vardır. Bizim evlatlarımız yatmaktadır. Filistin davasında her zaman olduğu gibi Filistin halkının yanında yer almak boynumuzun borcudur. Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözümü savunmak ve Filistin ile İsrail arasındaki tartışmada bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasını ve oradaki insanların huzur içinde ve barış içerisinde yaşamasını savunmak yıllardır takip ettiğimiz tezimizdir. Bu tezimizin arkasındayız" diye konuştu.

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