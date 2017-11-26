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Chp’li Özel’den Seçim Yorumu

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Chp’li Özel’den Seçim Yorumu
Partisinin Kula İlçe kongresine katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, önümüzde yapılacak ilk seçimin, seçim gibi değil bir...

Partisinin Kula İlçe kongresine katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, önümüzde yapılacak ilk seçimin, seçim gibi değil bir referandum gibi geçeceğini söyledi.

CHP Kula İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi Kula Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Salonu'nda yapıldı. Kula İlçe Başkanı olan Osman Kasırga bugün gerçekleşen Kongreye tek aday olarak katıldı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in divan başkanlığını yaptığı kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrenin tamamlanması sonrasında seçimlere geçildi. Tek listeyle seçime katılan Osman Kasırga, delegelerinin tamamının oyunu alarak yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı seçildi.

Kasırga, salonda bulunan delege ve davetlilere yaptığı konuşmada, "Partimin ilçe başkanlığına devam etmemi istemesi üzerine ikinci kez aday oldum ve yeniden Kula İlçe Başkanlığını üstlendim. Önümüzde iki seçim var. Bu seçimlere Kula olarak en iyi şekilde hazırlanacağız hiçbir partinin destekçisi pozisyonunda olmayacağız. Genel seçimde ülke yönetimine yerel yönetimde de Manisa Büyükşehir ve Kula Belediyesini almak için var gücümüzle çalışacağız. Buradan bugüne kadar çalıştığım partili arkadaşlarıma, bugünden sonra çalışacağım arkadaşlarıma ve tüm partili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise önümüzde yapılacak ilk seçimin, seçim gibi değil bir referandum gibi geçeceğini söyledi.

CHP Kula İlçe Kongresi'nde konuşan Özel, "CHP'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'deki mağdurların mağduriyetleri giderilecek. Önümüzde yapılacak ilk seçim, seçim gibi değil bir referandum gibi geçecek. Bütün yetkileri elinde toplamak isteyen, tek adamlık hayali kuranların hevesi kursaklarında kalacaktır. Yapılacak seçim bir referandum niteliği taşımaktadır" diye konuştu.

Kula İlçe Kongresine, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP 25. Dönem Milletvekili adayı Sabri Temel, 22. Dönem Manisa milletvekili Hasan Ören, 23. Dönem Manisa Milletvekili Sakine Öz, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, Kula Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen ve çok sayıda CHP'li katıldı.

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