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Chp’li Selin Sayek Böke, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Ve Parti Sözcülüğü Görevlerinden İstifa Ettiğini Açıkladı.

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Chp’li Selin Sayek Böke, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Ve Parti Sözcülüğü Görevlerinden İstifa Ettiğini Açıkladı.
IHAAW151639-SIY/06-05-2017 - CHP'li Selin Sayek Böke, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden istifa ettiğini...

IHAAW151639-SIY/06-05-2017 - CHP'li Selin Sayek Böke, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. 06.05.2017 15:16:39 TSI NNNN

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