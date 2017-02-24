  • BIST 88.102
  • Altın 145,170
  • Dolar 3,5892
  • Euro 3,7967
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Chp’li Tezcan’ın Amcası Toprağa Verildi

» »
Chp’li Tezcan’ın Amcası Toprağa Verildi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın amcası Fikret Tezcan, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın amcası Fikret Tezcan, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Bülent Tezcan'ın kanser olan ve bir süredir tedavi gören emekli polis memuru amcası Fikret Tezcan vefat etti. Tezcan, Havza Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Bülent Tezcan ile CHP Milletvekilleri Kemal Zeybek, Kadim Durmaz, Barış Karadeniz, Mustafa Tuncer, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile vatandaşlar katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bülent Tezcan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Chp’li Tezcan’ın Amcası Toprağa Verildi

Chp’li Tezcan’ın Amcası Toprağa Verildi

Chp’li Tezcan’ın Amcası Toprağa Verildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Yıldırım’dan Af Tartışmalarına Cevap24 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa’da24 Şubat 2017 Cuma 13:18
  • Bakan Bozdağ: "Yeni Sistem Cumhuriyetin Tam Anlamına Uygun"24 Şubat 2017 Cuma 13:13
  • Şaşmaz Oto Sanayi’de Başbakana ‘Çay İçmeye Evet Der Misiniz’ Pankartı24 Şubat 2017 Cuma 13:03
  • Bakan Müezzinoğlu’ndan Gelir Testi Ve Genel Sağlık Sigortası Açıklaması24 Şubat 2017 Cuma 13:03
  • İçişleri Bakanı Soylu Trabzon’da Stk Temsilcileri İle Buluştu24 Şubat 2017 Cuma 12:48
  • Mhp Genel Başkan Yardımcısı Demirel’den ’Kırım İşgali’ Açıklaması24 Şubat 2017 Cuma 12:13
  • Bakan Müezzinoğlu’ndan Emeklilere Müjde: "Gerekli Talimatlar Bütün Bankalara Gönderildi. Hiçbir Şart Öne Sürmeyecekler"24 Şubat 2017 Cuma 12:08
  • Chp Heyeti Hakkari’de24 Şubat 2017 Cuma 11:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trabzon’un Kurtuluş Yıldönümü Telgrafı24 Şubat 2017 Cuma 11:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti