Chp’li Tezcan’ın Amcası Toprağa Verildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın amcası Fikret Tezcan, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın amcası Fikret Tezcan, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Bülent Tezcan'ın kanser olan ve bir süredir tedavi gören emekli polis memuru amcası Fikret Tezcan vefat etti. Tezcan, Havza Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Bülent Tezcan ile CHP Milletvekilleri Kemal Zeybek, Kadim Durmaz, Barış Karadeniz, Mustafa Tuncer, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile vatandaşlar katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bülent Tezcan ve yakınlarına başsağlığı diledi.