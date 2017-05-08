CHP'li Üye Çıkış: Tekkeköy'de satacak bir şey kalmadı

Samsun Tekkeköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Çıkış, ilçe belediyesinin mülkiyetinde bulunan birçok taşınmazın özel sektör yada kamuya borcu karşılığında satılmasına tepki göstererek, "Aşağıçinik Belediye binası da sattılar" dedi

Samsun Tekkeköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Tansu Çıkış, ilçe belediyesinin 40 milyon lira borcu bulunduğunu belirterek, mülkiyetinde bulunan arazi ve taşınmazların borç karşılığında özel sektöre yada kamuya satışının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Belediyenin mülkiyetinde yer alan arazilerin satışının belediyeye kar getirmediğini öne süren CHP Meclis Üyesi Tansu Çıkış, "Son olarak, Tekkeköy Belediyesi'nin SGK prim borcuna karşılık Kredi Yurtlar Kurumu'na 25 yıllığına tahsis edilen Aşağıçinik Belediye Binası'nın mülkiyeti arazisiyle birlikte kuruma 1 milyon 600 bin lira bedelle devredildi. Bu teklife CHP grubu olarak karşı çıktık ancak oy çokluğu ile meclisten geçti "dedi.

"Tekkeköy'de satacak yer kalmadı " diyen Çıkış, "Tekkeköy Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan arazi Cengiz Holding'e verildi. Tekkeköy Mağaraları, Bayraktepe Tomruk Restoran 25 yıllığına Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. CHP Milletvekili Hayati Tekin'in belediye başkanlığı döneminde yapılan spor salonu 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi. Ayrıca İlkadım Sanayi bölgesinde 5 bin metrekare büyüklüğünde soyunma kabini ve herşeyi yerinde olan futbol sahasının satış hazırlıklarını başlattılar. Böyle bir anlayış kabul edilemez. Belediyeyi iyi yönetmiyorlar" diye konuştu. Zekeriya FIRAT / Özel Haber