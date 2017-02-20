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CHP'li vekilden referandum tahmini

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CHP'li vekilden referandum tahmini
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, referandumda halkın iradesine güvendiklerini belirterek, "Hayır çıkacağından adımım Tufan Köse olduğu kadar eminim" dedi

16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi çalışmalarına start veren Cumhuriyet Halk Partisi, ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi. Referandum çalışmaları kapsamımda neden ‘Hayır’ dediklerini vatandaşlara anlatmak için çalışmalara başlayan CHP Çorum İl ve İlçe Teşkilatı parti binasında düzenledikleri toplantıda 16 Nisan öncesi yol haritasını belirledi.

Toplantıya CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse, CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere, Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP İl Genel Meclis üyeleri Yıldız Bek ve Burçin Solmaz Polat ve partililer katıldı. 

MİLLET İRADESİNE SAYGILIYIZ 

CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse " Referandumda Hayır çıkacağından adımın Tufan Köse olduğu kadar eminim. Biz milletimizin sağduyusuna güveniyoruz. Milletimizin iradesine güveniyoruz. O yüzden biz Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmadık. Mecliste gizli yapılması gereken oylama iktidar partisinin milletvekillerinin çoğunluğu tarafından açık şekilde yapıldı Anayasa rağmen. AYM’ye gitsek iptal edilirdi ama biz milletimizin iradesine, sağduyusuna güveniyoruz.” dedi

Mustafa DEMİRER / ÇORUM

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