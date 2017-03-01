  • BIST 89.320
  • Altın 146,372
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Chp’li Vekilden Tbmm Genel Kurulunda Kürsüde Maskeli Eylem

» »
Chp’li Vekilden Tbmm Genel Kurulunda Kürsüde Maskeli Eylem
ANKARA (İHA) – CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kürsüde maskeli eylem yaptı.

ANKARA (İHA) – CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kürsüde maskeli eylem yaptı.

CHP, Ankara Maltepe" de eski havagazı fabrikasının yıkılması ve asbestli kalıntıların mahkeme kararı beklenmeksizin kaldırılmasına ilişkin araştırmanın yapılması amacıyla grup önerisi verdi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir önerge hakkında konuştu. Emir, Ankara'da 4 gündür çok önemli bir çevre faciası yaşandığını savunarak, "Bu, sadece çevre faciası değil, asbesti soluyan insanlar açısından da son derece tehlikeli hastalıkların başlangıcı anlamına geliyor. Asbest son derece güçlü bir zehirdir, akciğer kanseri yapar, mezotelyoma yapar ve "asbestozis" dediğimiz akciğer hastalığını yapar ve bunların hepsi de ölümcüldür" ifadelerini kullandı.

Arazinin hızlı yıkılmasını sorgulayan Emir, "Buranın içerisinde 350 ton asbest var. Hava gazı fabrikası yapılırken, eski teknoloji olduğu için yalıtım malzemesi olarak asbest kullanılmış ve o 350 ton asbestin usule uygun olarak sökülmesi gerekiyor .

Bunun ötesinde, buradaki asbest ne yapılıyor belli değil. Onun da yönetmeliğe uygun giderilmesi gerekiyor. Orada düzenli olarak ölçüm alınmış olması gerekiyor. Şimdi, Mimarlar Odası oradan ölçüm aldırdı ve tehlikeli oranda asbest olduğu ortaya kondu. Siz bunlara inanmayabilirsiniz, biz inanıyoruz ama biz daha çok, gözümüzle gördüğümüze inanıyoruz. Yani, orada gözümüzle gördüğümüz bir vakıa var, 350 ton asbest hiçbir kurala uyulmaksızın sökülüyor. Dolayısıyla, atmosfere yayıldığını kabul etmek zorundayız. Eğer Melih Gökçek, bizi asbest olmadığına dönük ikna etmek istiyorsa, oradan akredite laboratuvarlar eliyle alınmış ölçümleri göstermek zorunda, bizi bu konuda tatmin etmek zorunda" dedi.

Emir kürsüde yaptığı konuşma esnasında maske taktı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aladağ Öğrenci Yurdu Yangını Araştırma Komisyonu Toplandı01 Mart 2017 Çarşamba 16:58
  • Bakan Kılıç: "Algı Döndü Başlarına Çorap Oldu"01 Mart 2017 Çarşamba 16:28
  • Chp’li Özel: "2 İla 4 Puan Geriden Başladığımız Mücadelede 4 Puan Civarında Önde Olduğumuza Yönelik Araştırma Geliyor"01 Mart 2017 Çarşamba 15:53
  • Aladağ Öğrenci Yurdu Yangını Araştırma Araştırma Komisyonu Toplandı01 Mart 2017 Çarşamba 15:03
  • Başbakan Yıldırım: “Kılıçdaroğlu İstiyorsa Gelsin Muavin Olsun, Engel Yok”01 Mart 2017 Çarşamba 14:58
  • İsrail Büyükelçisi Naeh: “Kıbrıs Sorununun Çözümü Doğalgaz Projelerini Hızlandıracaktır”01 Mart 2017 Çarşamba 14:48
  • Chp’nin Halk Oylamasında Kullanılacak Otobüsleri Ve Kampanya Görselleri Hazır01 Mart 2017 Çarşamba 14:18
  • Bakan Eroğlu: “Chp Hayırcıların Kayığına Bindi”01 Mart 2017 Çarşamba 13:58
  • Numan Kurtulmuş’tan İş Dünyasına Çağrı01 Mart 2017 Çarşamba 13:43
  • Başbakan Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov’u Kabul Etti01 Mart 2017 Çarşamba 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti