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CHP'li vekilin mal varlığına el konuldu

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CHP'li vekilin mal varlığına el konuldu
Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülen CHP’li eski vekil Aykan Erdemir’in tüm mal varlığına el konulmasına karar verildi.

New York Bölge Mahkemesi'ne 28 Ocak 2014 tarihli sahte raporu götürerek yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığı iddiasıyla hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülen CHP’li eski vekil Aykan Erdemir’in tüm mal varlığına el konulmasına karar verildi.

Soruşturma savcılığı, nöbetçi hakimliğe Erdemir’in mal varlıklarına el konulması talebinde bulundu. Talebi yerinde gören İstanbul 6’ıncı Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda, şüpheli Erdemir’in New York Bölge Mahkemesi'ne 28 Ocak 2014 tarihli sahte raporu götürerek yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığı hatırlatıldı. HHALK 

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