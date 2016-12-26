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Chp’li Yılmaz: "Hükümete Terör Örgütlerinin Oradan Kazılması Konusunda Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız"

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Chp’li Yılmaz: "Hükümete Terör Örgütlerinin Oradan Kazılması Konusunda Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız"
CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Hükümete terör örgütlerinin oradan kazılması konusunda her türlü desteği...

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Hükümete terör örgütlerinin oradan kazılması konusunda her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, parti il binasında yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Rize Belediyesi tarafından alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınmasına tepki göstererek, "Türkiye'nin şu andaki içinden geçtiği durum son derece kritik ve zor bir durum. Muhalefette olsak da sırf muhalefet anlayışıyla hareket etmiyoruz. Ama gerçekleri de konuşmak lazım. Ülkemizin kurucusu, rehberimiz Ulu Önder Atatürk'ün resmi bir ilimizde karga tulumba eğer götürülüyorsa biz bunu kınarız. Bunu hangi zihniyetle yapıyorlarsa şunu bilmelerini isteriz. Damal ilçemizde o resim bir dağa düşüyor ve o dağı da mı taşıyacaklar. Kalbimizin dört bir köşesine nakşetmişiz biz onu kalbimizi mi sökecekler. Biz yaşadığımız sürece hiçbir densizin Ulu Önder Atatürk'e laf söylemesine izin vermeyiz" dedi.

Terörle mücadele konusuna da değinen Yılmaz, "Maalesef terör Türkiye'yi esir alıyor, şehitlerimiz var. Türkiye AKP hükümetlerinin yanlış politikaları nedeniyle köşeye sıkıştırılıyor. El Bab'dan gelen haberler yüreğimizi dağladı, bizi yaktı ve hükümet sessiz. Biz bir an önce bir açıklama bekliyoruz. Bu katillere, insan olmayan bu hayvanlara, bu alçak insanlara en sert şekilde cevap verilmesini isteriz. Hiç kimse bizim Mehmetçiğimize böyle davranamaz. Bizim Mehmetçiğimiz bu alçakların, insanlıktan çıkmış terör alçaklarının kesinlikle bu tür bir muamelesine razı olamaz ve buna maruz kalamaz. Yöneticilerin bunu bilmesi gerekir. Bunlar doğruysa? Bu alçaklara en sert cevabın verilmesi ve oradan kazılmasını isteriz. Bu konuda her türlü desteği de veririz. Hükümetin bu gruplarla ilişkilerinde daha sert davranmasını, Türkiye'deki bu olayları ciddiye almasını ve konunun nereye gittiğini iyi anlaması, ona göre tedbir alıp uygulamasını istiyoruz. Ve bu acil bir konudur. Hükümetin gündeminde olması gerekir ve Türkiye'nin gündemi de budur" şeklinde konuştu.

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