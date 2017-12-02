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CHP'li Zeybek partilileri uyardı

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CHP'li Zeybek partilileri uyardı
CHP Samsun Milletvekili Zeybek, partililere uyarıda bulunarak "Çok çalışmalıyız "dedi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, partisinin Terme ilçesinin kongresine katıldı. Hasan Bekgöz'ün ilçe başkanı seçildiği kongrede partililere uyarıda bulunan Milletvekili Zeybek, "Mevcut siyasal iktidarın ülkemizi getirdiği çıkmaz sokaktan çıkarmak için hepimize görevler düşmektedir. Değerli dostlar bizler üzerimize düşen görevleri mutlaka yerine getirmeliyiz "dedi. 

"Eleştirince kırılan, darılanlar oluyor "diyen Zeybek, "Bu durumu ortadan kaldırmamız gerekir. İktidara talip olan bir siyasi partinin üyeleri çok çalışmak, herkesle temas kurmak zorundadır. Biz iktidara talibiz onun içindir ki çok çalışmak zorundayız.    Ülkemizi mevcut siyasal iktidardan kurtarmanın yolu; Çok çalışarak, çok insanı ikna etmek ve sandıkta galip gelmektir. Bunun tek bir yolu vardır. Partinin yöneticileri bıkmadan usanmadan; Cumhuriyet Halk Partisinin ilkelerini Halka anlatmaktır "diye konuştu. 

BİZİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDİN 

Daha sonra konuşan CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, "Samsun’daki AK Partili belediyeler borç batağında. Denetim derseniz, hak getire. Elimizdeki bilgilerle biz zorluyoruz, takip ediyoruz. Çünkü biz bu milletin parasını çar çur ettirmeyiz dedik ve bunun için siyaset yapıyoruz. Milletin parasının heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde Samsun’da da havalar iyice ısınacak. Bunun bilgisini şimdiden vereyim. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi ile ilgili daha önce de ciddi açıklamalar yaptık, bundan sonra olacakları lütfen izleyin "diye konuştu.  Zekeriya FIRAT 

chp-kogre.jpgchp-kongre-(kemal-zeybek).jpgchp-kongre-(1).jpgCHP Terme ilçesinin kongresinde tek liste ile seçime gidildi. Hasan Bekgöz ilçe başkanı seçildi

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