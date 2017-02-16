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CHP'liler Kırıkkale halkıyla buluşacak

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CHP'liler Kırıkkale halkıyla buluşacak
Referandum öncesinde saha çalışmalarına başlayan Kırıkkale Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), ev sahipliği yapacağı 'hayır' çalışmaları için CHP Genel Merkezi'nden tecrübeli milletvekilleri bugün Kırıkkale'ye gelecek.

Ülkemizde 16 Nisan'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve yeni Anayasa değişikliğini içeren 'Referandum' için geri sayım başladı. Referandum öncesinde saha çalışmalarına başlayan Kırıkkale Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), ev sahipliği yapacağı 'hayır' çalışmaları için CHP Genel Merkezi'nden tecrübeli  milletvekilleri  bugün Kırıkkale'ye gelecek.

İki gün boyunca Kırıkkale'nin her köşesini tarayacak olan vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yapacak olan Milletvekilleri, neden 'hayır' diyeceklerini anlatacak. Ev ziyaretleri de yapmayı planlayan Milletvekilleri, CHP Parti İl Binası'nda basın toplantısı  düzenleyecek. Kırıkkale'ye gelecek olan CHP'li Milletvekilleri ise şöyle;  "CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya."

İbrahim AKPINAR/ KIRIKKALE

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