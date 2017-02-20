CHP'liler Kırıkkale'den seslendi

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ile Muğla Milletvekili Nurettin Demir, 16 Nisan'da yapılacak olan Referandum'da partisinin başlattığı 'hayır' kampanyasına destek sağlamak amacıyla Kırıkkale'de vatandaşlarla buluştu.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ile Muğla Milletvekili Nurettin Demir, 16 Nisan'da yapılacak olan Referandum'da partisinin başlattığı 'hayır' kampanyasına destek sağlamak amacıyla Kırıkkale'de vatandaşlarla buluştu. Kırıkkale Hüseyin Kahya Parkı'nda vatandaşlara hitap eden CHP'li Sarıhan, bu referandum çalışmasının bir parti çalışması değil, bir memleket meselesi olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir mücadele üzerine kurulduğunu ifade eden Sarıhan, "Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları padişahlığa özenmediler. Bugün milli irade kavramından vazgeçerek, tek irade, tek adam yani 'Sultan' atanmak üzere. Bu yetkiyi alacak ismin hiçbir önemi yok. Onun için sizi 'hayır' demeye davet ediyorum" diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Demir ise, 16 Nisan'da Türkiye'nin yeniden 'Cumhuriyete ve Demokrasi'ye sahip çıkacağını dile getirerek, "Bizim Recep Tayyip Erdoğan'la ya da mevcut iktidarla bir sorunumuz yok. Bu sistemde bir rejim değişikliği var. Onlar sistem değişikliği diyor. Değil arkadaşlar. Rejim değişikliğine hayır demek için karar vereceğiz" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE