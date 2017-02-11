  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 4 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Chp’nin Aday Adayı Ak Parti’ye Geçti

» »
Chp’nin Aday Adayı Ak Parti’ye Geçti
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Belediye Başkan Aday Adayı olan Güven Bilgen AK Parti'ye geçti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Belediye Başkan Aday Adayı olan Güven Bilgen AK Parti'ye geçti.

2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Saray Belediye Başkanı aday adayı olan Güven Bilgen, 2016 yılının kasım ayında, Belediye Başkanlığı aday adaylığı sürecinden sonra parti içerisinde kendisinin ötekileştirilmeye çalışıldığını, yapılan operasyonla isminin il delege listesinden çıkarıldığını ve CHP'nin yönetilemediğini ifade ederek partisinden istifa etmişti.

Güven Bilgen AK Parti Saray İlçe Teşkilatının partililerine verdiği "Vefa Yemeği" programında AK Parti'ye geçti. AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Ayşe Doğan, Mustafa Yel ve Metin Akgün'ün de katıldığı programda Bilgen'e parti rozetini AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Mestan Özcan taktı. Bugünün kendisinde dönüm noktası olduğunu ifade den Güven Bilgen, "Bugün benim hayatımda bir dönüm noktasıdır. Bu güzel günümde bana tüm samimiyetiyle destek olan ve bütün samimiyetiyle bana hoş geldin diyen AK Partililere candan teşekkür ediyorum. Sarayımıza hayırlı olsun" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samgaz’dan Açıklama11 Şubat 2017 Cumartesi 19:18
  • Gençlik Meclisi’nden Ayvalık’tan Ayvacık’a Yardım Eli11 Şubat 2017 Cumartesi 18:53
  • Artvin’de Sigarayı Bırakanlara Başarı Belgesi Verildi11 Şubat 2017 Cumartesi 18:48
  • Osmanlı Ocakları’ndan "Referanduma Doğru" Programı11 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
  • Astop Başkanlığına Saim Alpaslan Seçildi11 Şubat 2017 Cumartesi 18:08
  • Han Mahallesi Kültür Evi, Törenle Açıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 18:08
  • Eski Belediye Başkanından Fotoğraf Sergisi11 Şubat 2017 Cumartesi 17:58
  • ‘Karakalem’ Dergisinin İlk Sayısı Çıktı11 Şubat 2017 Cumartesi 17:48
  • Gürkan: “Çok Büyük Bir Tehlike Atlattık”11 Şubat 2017 Cumartesi 17:38
  • Kutlubey Kampüsü Tanıtımları Devam Ediyor11 Şubat 2017 Cumartesi 17:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti