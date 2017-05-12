Chp’nin Altın Kızları Kahvaltıda Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde partili kadınlar kahvaltı bir araya geldiler.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde partili kadınlar kahvaltı bir araya geldiler.

Bilecik'te bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltıya CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Filiz Bayhan, CHP Bilecik Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı Filiz Çetin ve CHP Bilecik Kadın Kolları üyeleri katıldı. Kahvaltı öncesi kadınları tek tek kapıda karşılayan CHP Bilecik Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı Filiz Çetin, "Bu özel günde önce Ulu Önder Atatürk'ümüzün annesini Zübeyde Hanımı saygı ve rahmetle anıyorum. Hepimiz anneyiz ve anne adaylarıyız. Annelik çok kutsal görevdir ve annelerimizin yeri her zaman çok farklı ve ayrıdır. Cennet annelerimizin ayakları altındadır" dedi.

Ayrıca program sonunda Hemşireler Haftasını da kutlayan CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Filiz Bayhan, CHP Bilecik Kadın Kollarına üye olan eski hemşirelerden bir bayana hediye takdim etmesiyle program sona erdi.

Öte yandan CHP Bilecik Kadın Kolları Teşkilatı üyesi kadınlar kendilerini "Altın kızlar" diye adlandırıyorlar.