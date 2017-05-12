  • BIST 94.892
  • Altın 141,429
  • Dolar 3,5761
  • Euro 3,9055
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 16 °C

Chp’nin Altın Kızları Kahvaltıda Buluştu

» »
Chp’nin Altın Kızları Kahvaltıda Buluştu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde partili kadınlar kahvaltı bir araya geldiler.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde partili kadınlar kahvaltı bir araya geldiler.

Bilecik'te bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltıya CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Filiz Bayhan, CHP Bilecik Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı Filiz Çetin ve CHP Bilecik Kadın Kolları üyeleri katıldı. Kahvaltı öncesi kadınları tek tek kapıda karşılayan CHP Bilecik Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı Filiz Çetin, "Bu özel günde önce Ulu Önder Atatürk'ümüzün annesini Zübeyde Hanımı saygı ve rahmetle anıyorum. Hepimiz anneyiz ve anne adaylarıyız. Annelik çok kutsal görevdir ve annelerimizin yeri her zaman çok farklı ve ayrıdır. Cennet annelerimizin ayakları altındadır" dedi.

Ayrıca program sonunda Hemşireler Haftasını da kutlayan CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Filiz Bayhan, CHP Bilecik Kadın Kollarına üye olan eski hemşirelerden bir bayana hediye takdim etmesiyle program sona erdi.

Öte yandan CHP Bilecik Kadın Kolları Teşkilatı üyesi kadınlar kendilerini "Altın kızlar" diye adlandırıyorlar.

Chp’nin Altın Kızları Kahvaltıda Buluştu

Chp’nin Altın Kızları Kahvaltıda Buluştu

Chp’nin Altın Kızları Kahvaltıda Buluştu

Chp’nin Altın Kızları Kahvaltıda Buluştu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ordu Stadına İlk Kazma Vuruluyor12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Kupasını Annesine Armağan Etti12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Öğrenciler İçin "Meslek Tanıtım Günü" Düzenlendi12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ağrı’da12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • İzmir’de Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Başlıyor12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Bakan Eroğlu’dan Manavgat’a Su Müjdesi12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Köy Muhtarlarından Çedaş’a Teşekkür Plaketi12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Bartın’da Dünya Hemşireler Günü Kutlandı12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Çelikhan Pınarbaşı Beldesine Cemevi Yapıldı12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Paletli Yüzme Yarışlarında İkinci Gün Müsabakaları Tamamlandı12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti