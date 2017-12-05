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Chp’nin Grup Toplantısının Ardından Kadınlar Arena’dan Anıtkabir’e Yürüdü

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Chp’nin Grup Toplantısının Ardından Kadınlar Arena’dan Anıtkabir’e Yürüdü
CHP'nin "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'na katılan kadınlar Arena'dan Anıtkabir'e yürüdü.

CHP'nin "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'na katılan kadınlar Arena'dan Anıtkabir'e yürüdü.

CHP, kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara Arena'da Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması düzenledi. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşmasına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'nin haftalık olağan grup toplantısını da bu buluşmada yaptı.

"Kadınım, hakkım var. Yaşam benim, seçim benim. Ben seçerim" sloganı ile düzenlenen buluşmada Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından kadınlar Arena'dan Anıtkabir'e yürüdü.

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