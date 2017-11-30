IHAAW180648-GEN/30-11-2017 - CHP'nin Meclis'te komisyon kurulsun önergesi reddedildi. 30.11.2017 18:06:48 TSI NNNN
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Chp’nin Meclis’te Komisyon Kurulsun Önergesi Reddedildi.
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