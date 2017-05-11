  • BIST 95.927
  • Altın 140,511
  • Dolar 3,5779
  • Euro 3,8904
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Chp’nin Resmi Kedisi "Şero" Salondakilere Seslendi

» »
Chp’nin Resmi Kedisi "Şero" Salondakilere Seslendi
Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Sokak Hayvanları Refahı Kongresi" başladı.

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Sokak Hayvanları Refahı Kongresi" başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin resmi kedisi Şero, slayt şeklinde hazırlanan videoyla salondakilere seslendi.

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle 2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi başladı. Kongrede, hayvanları koruma kanununda yapılabilecek değişiklikler ve sokak hayvanlarının refahı ele alındı. Türkiye ve yurt dışından da uzmanların konuşma yapacağı kongrenin bu yılki teması "Çünkü önemsiyoruz'. Kongrede konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sokak hayvanları ülkemiz için problem olarak karşımızda. Şehirlerin merkezlerinde oluşan, zaman içerisinde sokak hayvanlarının komşuluk ilişkilerini olumsuz etkileyen bir duruma gelmesi bizleri üzüyor. Bilim insanlarının da olduğu bir toplantıdayız. Buradan sıkıntıların çözümlerine yönelik bilgiler ve kararlar çıkacaktır" dedi.

Bozbey, "Çocuk yaşlarda ana okulundan, lise sonuna kadar hayvan hakları, canlı konusunda yeterli eğitimi veremezsek hayvanlarımızı sokaklarımızda mutlu huzurlu bulundurmamız mümkün değil. Onları sahiplenmekte önemli. Bütün kurum ve kuruluşların barınakları var. Burada can dostları aileleri bekliyor. O zaman sokaktaki hayvanlarımızın daha az sayıda olduğu, onları koruyarak hayat hakları olduğunu düşünerek mutlu şekilde hem kendimiz, hem onların şehir içerisinde yaşamamız mümkün. Bunları yapacak bizleriz. Siyasileri de görev düşüyor. Çocuklarımıza ana okulunda vereceğimiz eğitimle can dostlarımıza sahip çıkma kültürünü geliştirebiliriz. Sadece kedi ve köpek olarak bakmamız gerekiyor. Bütün canlılara sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

CHP'nin resmi kedisi seslendi

Öte yandan kongrede videolu slayt şeklinde salondakilere seslenen CHP'nin resmi kedisi Şero, "Benim adım Şero. Ben bir kedişim. CHP Genel Merkezi'nde yaşıyorum. CHP'nin resmi kedisiyim. Sevgili Zeynep Altıok halasının rahatsızlığı sebebiyle gelemedi. Beni görevlendirdi. Sokak hayvanları için konuşmak için buradayım. Dünya üzerindeki canlının insanlar kadar yaşama hakkı var" şeklinde konuştu.

Chp’nin Resmi Kedisi "Şero" Salondakilere Seslendi

Chp’nin Resmi Kedisi "Şero" Salondakilere Seslendi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaş’ta 3 Kişiyi Silah Zoruyla Gasp Eden İki Kişi Yakalandı11 Mayıs 2017 Perşembe 12:44
  • Bolu’da 17 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi11 Mayıs 2017 Perşembe 12:39
  • Pkk’nın Üniversite Yapılanmasına Yönelik Operasyon: 17 Gözaltı11 Mayıs 2017 Perşembe 12:39
  • Trabzon’da Mobilya Fabrikasındaki Yangın Sürüyor11 Mayıs 2017 Perşembe 12:24
  • Yaşlı Kadın Otobüste Unuttuğu Servetini Teslim Aldı11 Mayıs 2017 Perşembe 12:18
  • Balık Sevdası Engelli Vatandaşı Canından Ediyordu11 Mayıs 2017 Perşembe 12:14
  • Eskişehir’de Trafik Kazası, 1 Ölü 3 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 12:10
  • Su Kuyusuna Düşen İneği İtfaiye Kurtardı11 Mayıs 2017 Perşembe 12:10
  • Karşıdan Karşıya Geçen Çifte Araç Çarptı: 2 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 12:10
  • Piknik Tüpü Üzerindeki Kan, Dna Testi Sonucu Katili Yakalattı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti