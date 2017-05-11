Chp’nin Resmi Kedisi "Şero" Salondakilere Seslendi

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Sokak Hayvanları Refahı Kongresi" başladı.

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Sokak Hayvanları Refahı Kongresi" başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin resmi kedisi Şero, slayt şeklinde hazırlanan videoyla salondakilere seslendi.

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle 2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi başladı. Kongrede, hayvanları koruma kanununda yapılabilecek değişiklikler ve sokak hayvanlarının refahı ele alındı. Türkiye ve yurt dışından da uzmanların konuşma yapacağı kongrenin bu yılki teması "Çünkü önemsiyoruz'. Kongrede konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sokak hayvanları ülkemiz için problem olarak karşımızda. Şehirlerin merkezlerinde oluşan, zaman içerisinde sokak hayvanlarının komşuluk ilişkilerini olumsuz etkileyen bir duruma gelmesi bizleri üzüyor. Bilim insanlarının da olduğu bir toplantıdayız. Buradan sıkıntıların çözümlerine yönelik bilgiler ve kararlar çıkacaktır" dedi.

Bozbey, "Çocuk yaşlarda ana okulundan, lise sonuna kadar hayvan hakları, canlı konusunda yeterli eğitimi veremezsek hayvanlarımızı sokaklarımızda mutlu huzurlu bulundurmamız mümkün değil. Onları sahiplenmekte önemli. Bütün kurum ve kuruluşların barınakları var. Burada can dostları aileleri bekliyor. O zaman sokaktaki hayvanlarımızın daha az sayıda olduğu, onları koruyarak hayat hakları olduğunu düşünerek mutlu şekilde hem kendimiz, hem onların şehir içerisinde yaşamamız mümkün. Bunları yapacak bizleriz. Siyasileri de görev düşüyor. Çocuklarımıza ana okulunda vereceğimiz eğitimle can dostlarımıza sahip çıkma kültürünü geliştirebiliriz. Sadece kedi ve köpek olarak bakmamız gerekiyor. Bütün canlılara sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

CHP'nin resmi kedisi seslendi

Öte yandan kongrede videolu slayt şeklinde salondakilere seslenen CHP'nin resmi kedisi Şero, "Benim adım Şero. Ben bir kedişim. CHP Genel Merkezi'nde yaşıyorum. CHP'nin resmi kedisiyim. Sevgili Zeynep Altıok halasının rahatsızlığı sebebiyle gelemedi. Beni görevlendirdi. Sokak hayvanları için konuşmak için buradayım. Dünya üzerindeki canlının insanlar kadar yaşama hakkı var" şeklinde konuştu.