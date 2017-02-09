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Cıa Başkanı Pompeo Ankara’da

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Cıa Başkanı Pompeo Ankara’da
ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce CIA başkanlığına atadığı eski Kansas senatörü Mike Pempoe'nun uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na...

CIA Başkanı Mike Pompeo, Ankara'ya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce CIA başkanlığına atadığı eski Kansas senatörü Mike Pempoe'nun uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Havaalanından hareket eden Pompeo'nun konvoyu buradan ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine geçti. İlk yurt dışı ziyaretini Ankara'ya gerçekleştiren Pompeo'nun, Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare etmesi bekleniyor.

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