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Cibuti’de Sosyal Dayanışma Ve Yardım Programı

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Cibuti’de Sosyal Dayanışma Ve Yardım Programı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından temin edilen ve Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı Gelibolu isimli gemi tarafından Cibuti'ye...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından temin edilen ve Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı Gelibolu isimli gemi tarafından Cibuti'ye nakliyesi yapılan 400 adet kırtasiye, çanta seti ile görme ve işitme engelli okullarına kurulacak bilgisayar laboratuvar ekipmanları Cibuti Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen resmi törenle teslim edildi.

Törene Cibuti Milli Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed, Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok, Gelibolu Savaş Gemisi Komutanı Yarbay Ali Tuna Baysal, Cibuti Askeri Ataşesi İstihkam Yarbay Bahri Ayhan, TİKA Cibuti Program Koordinatörü Mikail Taşdemir, İşitme ve Göreme Engelli Okul Müdürleri ile diğer bakanlıkların üst düzey görevlileriyle çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Muhammed, iki ülke arasında tarihten gelen güçlü siyasi ve ekonomik bağların bulunduğunu belirtti. Bakan, yapılan yardımın çok değerli olduğunu, Hürriyet İlkokulunda okuyan çocukların kırtasiye çanta setine çok sevindiklerini, engelli öğrencilere yönelik kurulan bilgisayar laboratuvarlarının özel ilgi ve desteğe muhtaç öğrencilerin modern koşullarda eğitim almalarına çok büyük katkı sağlayacağını ifade ederek başta TİKA'ya, Türk askerine, Türkiye'ye ve Türk halkına şükranlarını sunduklarını iletti.

Büyükelçi Altınok yaptığı konuşmada, programın Türk kurum ve kuruluşların nasıl bir işbirliği içerisinde çalıştığının bir kanıtı olduğunu belirterek malzemelerin satın alımı ve tedarikinin TİKA tarafından gerçekleştirildiğini, nakliyelerinin ise Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı savaş gemisi ile yapıldığını ve Türk Büyükelçiliği tarafından teslim edildiğini söyledi. Altınok, kısa zamanda gerçekleştirilen birçok faydalı ve önemli proje için TİKA'yı takdir ederek teşekkürlerini sundu.

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