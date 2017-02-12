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Çiçeği Burnunda Cumhurbaşkanından Teşekkür Konuşması

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Çiçeği Burnunda Cumhurbaşkanından Teşekkür Konuşması
Walter Steinmeier, gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasında, çatışmaların sonunda barışın olduğunu ve diyaloğun uzlaşmayı getirdiğini, bunun için...

Walter Steinmeier, gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasında, çatışmaların sonunda barışın olduğunu ve diyaloğun uzlaşmayı getirdiğini, bunun için cesaretli olmak gerektiğine vurgu yaptı.

Almanya'nın 12'nci Cumhurbaşkanı seçilen Frank-Walter Steinmeier oylamanın ardından teşekkür konuşması yaptı. Herkese teşekkürlerini sunan Steinmeier, partiler üstü bir tavır içinde olacağını ve herkesin güvenini kazanacağını söyledi. Almanya'nın ve AB'nin zor dönemlerden geçtiğini, bu durumdan kurtulması için de çalışacağını kaydeden Steinmeier, çatışmaların sonunda barışın olduğunu ve diyaloğun uzlaşmayı getirdiğini, bunun için cesaretli olmak gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan Angela Merkel de sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, Steinmeier'in seçilmesinde dolayı mutlu olduğunu, 12. Cumhurbaşkanı seçilen Steinmeier'le yıllardır birlikte çalıştığını, bundan sonra da birlikte çalışmaktan mutlu olacağını söyledi. Steinmeier'in Almanya adına önemli bir görevi üstlendiğini belirten Merkel, "Zor bir dönemde göreve gelmesine rağmen bu görevi de başarılı bir şekilde yerine getireceğine inanıyorum" dedi.

Almanya'nın son yıllarda izlediği aktif dış politikanın mimarlarından olan Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'ye yönelik olumlu bakışı ve Ankara ile yakın diyaloğu savunmasıyla tanınıyor. Steinmeier, Alman hükümetinde Türkiye dosyasına en fazla hakim olan isim. Sosyal Demokrat Partili politikacı hem Türk göçmenlere yönelik tutumu hem de son 20 yılda Türk-Alman ilişkileriyle Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerine sağladığı olumlu katkılarıyla biliniyor.

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