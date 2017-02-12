Çiçekçiler 14 Şubata Hazır

Zonguldak'ta, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi esnaf hazırlıklarını tamamladı.

Zonguldak'ta, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi esnaf hazırlıklarını tamamladı.

Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler son hazırlıklarını yaptı. Özel güne eksiksiz hazırlanan çiçekçiler müşterilerini bekliyor. Satışlardan umutlu olduklarını ifade eden çiçekçi Mehmet Şık,"14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla dükkanımıza çeşit çeşit çiçekler geldi. Bizde çiçekçiler olarak hazırız. Çiçek satışlarımızda güller 8 ila 10 TL arasında değişiyor. Farklı zevkleri olanlara ise bu fiyat biraz daha pahalıdır. Biz Sevgililer Günü dolayısıyla özellikle rezervasyonlara önem veriyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemlidir" dedi.