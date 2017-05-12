Çiçekçilerin Gözü Süpermarketlerde

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Türkiye'de kişi başına kesme çiçek tüketiminin...

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Türkiye'de kişi başına kesme çiçek tüketiminin 1 dolardan, 5 dolara yükseldiğini söyledi. Bağdatlıoğlu, buket çiçeklerin süper markette yer almasıyla Türkiye'nin 5 yıl içinde tüketimde Avrupa'yı yakalayacağını söyledi.

Türkiye'nin kesme çiçek üretim ve ihracatında dünyaya açılan kapısı olan Antalya'da, üreticiler pazarı çeşitlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. 36 ülkeye ihracatın gerçekleştirildiği sektörde, üreticiler süpermarketler aracılığıyla halka ucuz ve kaliteli çiçeği ulaştıracak. Yıllık 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen sektörde, 300 milyon dolarlık iç pazar tüketimiyle, en küçük bir krizden bile etkilenmeyi en düşük seviyeye indirgemek hedefleniyor.

"Marketler sayesinde tüketim artacak"

Bağdatlıoğlu, Türkiye'de son yıllar kesme çiçek alanında büyük bir talep olduğunun altını çizdi. Kişi başına 1 dolar olan çiçek tüketiminin son dönemde 6 dolara kadar yükseldiğini kaydeden Bağdatlıoğlu, "Bu rakam İstanbul'da daha büyük seyrediyor. Bu durum da beraberinde ithalatı getirdi. Türkiye'de maalesef ihraç ettiğimiz kadar çiçek ithal eder duruma geldik. Biz ihracatçılar olarak bu durumu terse çevirmek için çalışma içindeyiz. Dünyadaki en çok çiçeğin toptancı ve süper marketlerdeki satışlarda olduğunu belirledik. Çiçekçilerimiz özel günlerde sanatlarını yansıtırlar. Halka da çiçeğin inmesi gerektiğini gördük. Ucuz ve kaliteli çiçeğin halka inmesiyle birlikte, tüketimin daha da artacağını tespit ettik" diye konuştu.

"5-10 yıl içinde Avrupa'yı yakalayacağız"

Dünyanın en çok çiçek tüketen ülkelerinden İngiltere'de bundan 5 yıl önce ihtiyacın yüzde 5'i süper marketlerden karşılanırken, şimdilerde bu rakamın yüzde 90'lara ulaştığının söyleyen Bağdatlıoğlu, "Avrupa'da tüketim milyar dolarlarla ölçülüyor. Biz Türkiye'de bu örneklere yönelik çalışmalar yaptık. Şu anda çok daha ucuz, çok daha kaliteli buketlerimizi Türkiye'deki süpermarketlere ulaştırmaya başladık. Buda Türkiye'de yeni bir sektör. Dünyanın gördüğü çiçeklerimiz artık kendi marketlerimizde görülmeye başlanacak. 5 ile 10 yıl arasında Türkiye'de Avrupa'daki gibi çiçek tüketimi artacak" dedi.

"Çiçek dükkanlarını etkilemeyecek"

Süpermarkete kesme çiçeklerin girmesinin, çiçek dükkanlarının ölmesi anlamına gelmeyeceğine değinen Bağdatlıoğlu, "Çiçekçiler sanat ve büyük dizayn yaparak çalışacak. Bizimki evdeki hanımlarım küçük vazolarına yönelik bir çalışma olacak. Tükettikçe çiçek üretimi artacak ve ucuzlayacak. Dünya bunu gördü, bizde 5 dolara ulaşan çiçek tüketimi İsviçre'de 90, İngiltere'de 70 dolar seviyelerinde. Halkımız zor beğeniyor, ama kısa sürede alışkanlık oluyor. 300 bin kişinin çalıştığı bu sektörün ilerlemesi ve gelişmesi, kendi topraklarımızda yetişen bu ürünleri dünyaya sunduğumuz gibi, ülkemize de sunmak açısından süpermarketler bir fırsattır" ifadelerine yer verdi.

"300 milyon dolarlık iç pazar"

Çiçeğin Türkiye'de pahalı bir imajı olduğunu dile getiren Bağdatlıoğlu, "Çiçekçiden, çiçek sadece özel günlerde alınırken, süpermarkette bir alışverişten sonra çok daha ucuza çiçek alabilme şansına sahip olacaksınız. Market reyonları renklenecek. Bundan önce meyve sebze marketlere girdi, kısa süre içinde çiçekler de girecek. Sektör hızla büyüyecek. Sektör yılda 100 milyon dolarlık ihracatın yanında, 300 milyon dolarlık da iç pazardan gelir elde edecek" dedi.