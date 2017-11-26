Ciddi olun beyler..!

Hakem, bizim aleyhimize çok kolay penaltı çaldığı pozisyonun bir benzerini, İstanbulspor ceza alanında çalamadı falan ama kazanamadıysak bu sonucu tamamen hakemin kararlarına da bağlamamak lazım.

Şu tespiti yapalım önce.

İyi oynamıyoruz.

Televizyondan maçı seyredenler, İstanbulspor kalecisini bizim golden bir dakika önce bir geri pasını uzaklaştırırken görebildi ancak.

İlk yarının istatistiklerinde, rakip kaleye attığımız şut sayısı bir veya ikiydi.

Ceza alanına yaptığımız orta da sadece birdi, o da isabetsizdi.

Rakibin bizim ceza sahamıza gönderdiği top sayısı ise oniki veya onüçtü.

Ahmet Cebe’nin golünde Chibuike kadar, Samaras’ın da katkısı vardı ama yediğimiz golde, ceza alanımıza topu gönderen rakip oyuncuya baskı yapmayan da Samaras dı.

Yediğimiz gol, bizim oyuncuların ‘’gel bize gol at’’ anlayışının ürünüdür.

Tamamen ciddiyetsizlik.

Golü bulduktan sonra, rakibin on kişi kalması yetmezmiş gibi, hakemin ceza alanı dışındaki müdahaleye çaldığı penaltıyı Furkan’ın kurtarmış olması, oyuncularımıza moral olacak diye düşünürken, on kişi kalmış rakipten gol yemek, gayrı ciddilikle açıklanabilir ancak.

Golü yedikten sonra, oyunu rakip sahaya yıktık ama ‘’buda kaçar mı’’ diyebileceğimiz, bir pozisyonumuz da yoktu.

Benzerini bize çalan hakem, gerek Erkam Reşmen’in düşürülmesinde, gerekse Çağrı Ortakaya’nın altı pas içinde formasından çekildiği pozisyonlardan birine penaltı çalsa, kazanabilirdik belki ama yine de, eksik kalmış rakibin karşısında pozisyon üretemediğimiz gerçeğini görmezden gelemeyiz.

Engin İpekoğlu’nun kadro tercihini ve oyuncu değişikliğindeki hatalarını görmeyecek miyiz?

Ömer Kandemir, neden oyununa alındı mesela.

Samaras’ı oyundan almak için gol yememiz mi gerekiyordu?

Bunları sormayacak mıyız?

Samsunspor, yoklukla boğuşurken bile, rakiplerine korku salan bir takımdı.

Şimdi ise biz rakiplerden korkuyoruz.

‘Yemeyelim, bulursak atarız’ anlayışı üzerine kurulu oyun planıyla bu takım ilk ikiyi zaten göremez de, ilk altı içinde olması da hayal olur.

Aksini de kimse söylemesin.

Rakibimiz eksik oynamasaydı, Olimpiyat stadından puan çıkaramazdık.

Bir puana sevinecek miyiz şimdi.

Onu da bilemedim.

