Cide Cumhuriyet Okulunun İhale Tarihi Belli Oldu

Cide'de 1892 yılından beri eğitim veren ve şuan ki kapasiteyi karşılamayan tarihi Cumhuriyet İlköğretim Okulunun yenisinin yapılabilmesi için 14 Mart'ta...

Cide'de 1892 yılından beri eğitim veren ve şuan ki kapasiteyi karşılamayan tarihi Cumhuriyet İlköğretim Okulunun yenisinin yapılabilmesi için 14 Mart'ta ihaleye çıkılacak.

1892 yılında "Mekteb-i Rüştiye" ismiyle eğitime bağlayan daha sonra Cumhuriyetin kurulmasıyla Cumhuriyet ismini alan ilköğretim okulunun, günümüz kapasitesini kaldırmadığı ve binanın eski olması sebebiyle yenisi inşa edilecek. 14 eğitim görevlisi ve 14 derslikle 250 öğrenciye eğitim-öğretim veren tarihi okul için kesin ihale tarihinin ise 14 Mart olduğu açıklandı.

Kastamonu İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından yapılacak olan ihalenin 14 Mart 2017 Salı günü saat 10.30'da yapılacak.

Cide Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "14 Mart tarihinde ihalesi yapılarak yenisi inşa edilecek olan Cumhuriyet İlköğretim Okulunda, eğitim-öğretim kesintiye uğramadan devam edecektir" denildi.