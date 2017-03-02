Cide’de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın İstikametinden Cide'ye gelmekte olan 74 BY 153 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Yan yatan araç metrelerce sürüklenmesinin ardından bir bahçe duvarına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlarca araç içerisinden çıkarılan sürücü ambulans ile Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası inceleme başlatıldı.