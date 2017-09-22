Çift Diplomalı Türk-alman Hukuk Lisans Programı İlk Mezunlarını Verdi

Türkiye ve Almanya arasındaki ilk ve tek Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı mezunları, diplomalarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Türkiye ve Almanya arasındaki ilk ve tek Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı mezunları, diplomalarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Altınbaş Üniversitesi ve Köln Üniversitesinin işbirliği ile hayata geçirilen ve 2013-2014 akademik yılında öğrenci almaya başlayan programdan 12 öğrenci mezun oldu.

Almanya'nın Köln kentinde yapılan törene Köln Üniversitesinden Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Kayar, Altınbaş Üniversitesi Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Şıpka, Altınbaş Üniversitesi Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı Koordinatörü Ayşegül Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törene ayrıca 1933-1942 yılları arasında İstanbul ve Ankara Hukuk Fakültelerinde görev yapan; Alman ve Türk hukukları arasında sağlam köprüler kuran ve 1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu'nu hazırlayan Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch'in oğlu Enver Hirsch de katılım gösterdi.

Açılış konuşmasını yapan Köln Üniversitesi Program Direktörü ve programın mimarı Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini, öğrencilerin Türkiye'de gördükleri eğitimden çok memnun olduklarını belirtti. Prof. Mansel, şöyle devam etti:

"Günümüzde artık uluslararası bir hukukçunun kendi ülkesi dışında farklı bir ülkenin hukukunu da öğrenmesi gerekmektedir. İki ülkenin hukuk düzeninin entegre edildiği, katma değeri çok yüksek olan bu programda öğrencilerin iki dilde eğitim alması zengin bir dil ve kültür potansiyelini de ortaya çıkarmıştır. Öğrenciler bu programla sadece Alman ve Türk hukukunu öğrenmekle kalmayıp 2 ülkenin sosyal, kültürel donanımlarıyla kişiliklerini ve yaşam tecrübelerini de zenginleştirmişlerdir. İki ülkenin öğrencileri için tamamlanması çok zor bir programdı ancak mezunlarımız tüm bu engelleri aşarak, özel bir mesleki yeterliliğe sahip olarak mezun oldular."

Altınbaş Üniversitesi Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Şıpka ise ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Programımızın birkaç ana hedefi vardı. Öğrenciler, iki ülkenin hukuk sistemlerinde bilgi sahibi olacak ve Almanya ile Türkiye arasında uluslararası bir kariyere hazırlanacaklardı. Programı başarı ile bitiren mezunlarımız Türkiye'de denklik eğitimi almaya gerek kalmaksızın hukukçu olarak çalışabileceklerdi. Öğrencilerimiz çift dil, çift diploma, her iki ülkenin hukuk sistemi bilgisi ile sadece Almanya ve Türkiye'de değil dünyanın her yerinde hukuk mesleğini icra edebilecekler, iş hayatında avantajlı olacaklardı. Büyük bir heyecan ile kurduğumuz bu programın ilk mezunlarını bugün burada hukuk dünyasına yolcu ederken, bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimize yürekten inanıyorum."

"Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir programı hayata geçirdik"

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş ise Altınbaş Üniversitesi ailesi olarak Köln Üniversitesi ile işbirliği kararı alarak, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir programı hayata geçirmeyi başardıklarını söyledi. Köln Üniversitesinin, Altınbaş Üniversitesinin hukukun evrenselliği konusundaki inancını gördüğünü ve kendilerine güvendiğini dile getiren Ali Altınbaş, şöyle devam etti:

"Bugün gerçekleştirilecek olan sadece mezuniyet töreni değildir. Esasında iki yükseköğretim kurumu arasındaki dostluğun ve işbirliğinin pekiştiği bir törendir. Bilimsel çalışmaların insanları buluşturduğuna dair kuvvetli bir kanıttır. Eğitim elbette bu kanıtın en önemli temelidir. Aynı şekilde, çift diploma programının mezunları bugün diplomalarını alırken, bir anlamda bizlere hukukun evrenselliği adına da bir mesaj vermiş oluyorlar. Hukuk alanında dünyanın en köklü kurumlarından biri olan Köln Üniversitesi'ne bizlere olan inancı için tekrar teşekkür ediyoruz."

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Çağrı Erhan, "Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık sadece bir ülkenin hukukunu bilmek, ekonomisini bilmek, siyasetini bilmek, sadece o ülkede değil dünyanın başka yerlerinde meydana gelen gelişmelerden haberdar olmadan meslek yaşamına adım atmak neredeyse olanaksız hale geldi" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Kayar ise "Hukuk iyi yetişmemiş, kötü eğitim almış kötü niyetli insanların elinde insanların canına malına kast eden kötü bir silaha dönüşebiliyor. Bu bakımdan iyi hukukçu yetiştirmek iyi bir eğitim vermek, büyük bir sorumluluktur. Biz bu eğitimi verdiğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Üç dil, iki ülke, 4 yılda iki diploma

Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin en önemli çekincelerden biri olan "denklik" sorununu ortadan kaldıran program kapsamında öğrenciler, iki ülkenin hukuk lisans eğitiminin yanı sıra Avrupa Birliği ve Amerikan "Common Law" hukuk sistemini öğrenme fırsatına sahip oluyorlar. Öğrenciler, eğitimlerinin ilk iki yılında Köln Üniversitesinde Alman hukuk eğitimi, son iki yılında ise Altınbaş Üniversitesinde Türk hukuk eğitimi alarak tamamlıyor. Almanya'daki öğrenciler, Köln Üniversitesinden Bachelor of Laws, Türkiye'deki öğrencileri Altınbaş Üniversitesinden Hukuk lisans dereceleri ile mezun oluyor. Program tek müfredata sahip olduğu için alınan dersler hem Türkiye'de hem de Almanya'da sayılıyor. Türkiye'de Yükseköğretim Kurumu, Almanya'da ise Akreditasyon Kurumunun onayı ile oluşturulan bir program olması nedeniyle mezunlar hiçbir şekilde denklik işlemiyle uğraşmıyor.