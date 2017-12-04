Çiftçi Borçları Ertelendi

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin borçlarının ertelendiği müjdesini verdi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin borçlarının ertelendiği müjdesini verdi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, doğal afetler nedeniyle zor dönemler yaşayan çiftçilerin borçlarının 1 yıl ertelendiğini söyledi. Türkiye'nin tarım ve hayvancılık açısından öncü ülkeler arasında olduğunu ve yaşanan doğal afetlerden dolayı mağdur olan çiftçilere devletin el uzattığını söyleyen Demiraslan, zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan "Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı" kapsamındaki borçlarının yüzde 3 faizle 1 yıl ertelendiğini bildirdi. 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye genelinde meydana gelen doğal afetler sebebiyle zarar gören çiftçilerin yüreğini bir nebze de olsa ferahlatacak kararın Resmi Gazete'de yayınlandığını ifade eden Demiraslan, "Bu karar ile çiftçilerimiz biraz daha rahatlayacak. Balıkesir genelindeki afetlerden etkilenen bütün çiftçilerimizin bu borç ertelemesi imkanından faydalanabilmesi için il ve ilçe hasar tespit komisyonlarına ve borçlu olunan Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaat etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.