  • BIST 105.215
  • Altın 158,718
  • Dolar 3,8803
  • Euro 4,5978
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 15 °C

Çiftçi Borçları Ertelendi

» »
Çiftçi Borçları Ertelendi
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin borçlarının ertelendiği müjdesini verdi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin borçlarının ertelendiği müjdesini verdi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, doğal afetler nedeniyle zor dönemler yaşayan çiftçilerin borçlarının 1 yıl ertelendiğini söyledi. Türkiye'nin tarım ve hayvancılık açısından öncü ülkeler arasında olduğunu ve yaşanan doğal afetlerden dolayı mağdur olan çiftçilere devletin el uzattığını söyleyen Demiraslan, zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan "Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı" kapsamındaki borçlarının yüzde 3 faizle 1 yıl ertelendiğini bildirdi. 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye genelinde meydana gelen doğal afetler sebebiyle zarar gören çiftçilerin yüreğini bir nebze de olsa ferahlatacak kararın Resmi Gazete'de yayınlandığını ifade eden Demiraslan, "Bu karar ile çiftçilerimiz biraz daha rahatlayacak. Balıkesir genelindeki afetlerden etkilenen bütün çiftçilerimizin bu borç ertelemesi imkanından faydalanabilmesi için il ve ilçe hasar tespit komisyonlarına ve borçlu olunan Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaat etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum Şubesinde İsmail Gülli Dönemi04 Aralık 2017 Pazartesi 19:23
  • Rektör Çomaklı, Müsiad’da Gerçekleştirilen Toplantıya Katıldı04 Aralık 2017 Pazartesi 19:13
  • Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Abd, Güçlü Bir Devlet Değil Aciz Bir Devlettir”04 Aralık 2017 Pazartesi 18:33
  • Öz Taşıma-iş Sendikası Genel Başkanı Toruntay’dan Madenciler Günü Mesajı04 Aralık 2017 Pazartesi 18:23
  • Ziraat Odası Başkanları ‘Tütün’ Konusunu Görüştü04 Aralık 2017 Pazartesi 18:18
  • Başkan Uysal Gazetecilerle Çalışma Yaptığı Alanları Gezdi04 Aralık 2017 Pazartesi 18:18
  • Davetliler Engellilerle Birlikte Oynadı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:48
  • Şanlıurfa’da Suriyelilere İl Dışına Çıkış Yasağı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:38
  • Engelli Çocuklara Animasyon Etkinliği04 Aralık 2017 Pazartesi 17:38
  • Sarıçalı’da Dere Temizlik Çalışmaları Başladı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti