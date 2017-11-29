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Çiftçi, Hilvan’da Çatom’u Gezdi

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Çiftçi, Hilvan’da Çatom’u Gezdi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Hilvan ilçesinde esnafı ziyaret ederek Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) merkezini gezdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Hilvan ilçesinde esnafı ziyaret ederek Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) merkezini gezdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Hilvan İlçe Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ile birlikte ilçedeki çalışmaları inceledi. Başkan Çiftçi ve beraberindekiler ilk olarak Belediye bünyesinde bulunan ÇATOM merkezini ziyaret etti. Burada kadın kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Çiftçi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursları gezen Başkan Çiftçi, kadınlara her zaman destek olacaklarını söyledi. Başkan Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra Esnafı gezdi. Esnafı gezen Başkan Çiftçi, esnafın sorunlarını dinledi. Başkan Çiftçi, esnaf ziyaretinin ardından Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Şube Başkanlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Şube Başkanlığını ziyaret etti.

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