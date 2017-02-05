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Çiftçi Pamukta 90, Soyada 80 Kuruş Fiyat Farkı Desteği Bekliyor

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Çiftçi Pamukta 90, Soyada 80 Kuruş Fiyat Farkı Desteği Bekliyor
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, doğru zamanda ve uygun oranda açıklanacak fiyat farkı destek miktarlarının Türkiye'nin petrol ithalatından...

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, doğru zamanda ve uygun oranda açıklanacak fiyat farkı destek miktarlarının Türkiye'nin petrol ithalatından sonra en fazla döviz harcadığı yağlı tohumların üretimini arttırabileceğini söyledi.

Doğru, 2017 yılında uygulanmaya başlanan Milli Tarım Projesi ile Türkiye'nin bitkisel ve hayvansal ürün ihtiyaçlarının mevcut toprak, iklim ve sulama imkânları çerçevesinde daha verimli karşılanabileceği inancında olduğunu belirtti. Doğru, ayrıca bitkisel üretimde fiyat fark desteği verilecek ürünlerin ilçe bazında oluşturulan havzalara göre belirlenmesinin üretim deseninin ülke ihtiyacına ve verimliliğe göre yönlendirilmesine olanak sağlayacağını ifade etti. Milli Tarım Projesi ile çiftçinin en çok yakındığı konu olan destekleme ödemelerinin zamanlamasının da düzenlendiğine dikkat çeken Doğru, tarih olarak üreticilerin girdilerini almak için finansmana ihtiyaç duydukları Mart ve Eylül aylarının duyurulduğunu anımsattı.

"Destek miktarları bir an önce açıklanmalı"

Çiftçinin Türkiye'nin ihtiyacı olan bitkisel ürünlerin üretimine yönlendirilebilmesi için fiyat farkı destek miktarlarının çiftçi ekeceği ürüne karar verip, tohumunu almadan önce açıklanmasında yarar olduğunu kaydeden Doğru, "Özellikle iklim şartlarının uygun olduğu yıllarda Çukurova'da Şubat sonunda ekim yapıldığı düşünülecek olursa bu destek miktarlarının bir an önce açıklanması, çiftçimizi doğru yönlendirme açısından uygun olacaktır" dedi.

"Destek miktarı beklentiyi karşılarsa üretim artar"

Türkiye'nin ithalatta petrolden sonra en fazla dövizi yağlı tohumlar ve ham yağa harcadığını belirten Doğru, şunları söyledi:

"Oysaki doğru ve zamanında yapılacak bir destekleme ile ülkemizin yağlı tohum üretimi arttırılabilir. Kurlar ve tarımsal üretimdeki maliyet artışlarını da göz önüne alarak pamukta 0,90 TL/Kg ve soyada 0,80 TL/Kg fiyat fark desteği açıklanması Çukurova'daki pamuk ve soya ekimini arttıracak, böylece mısır ekimi de azalarak son yıllarda yaşadığımız düşük mısır fiyatının da önüne geçilecektir."

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, çiftçinin merakla beklediği 2017 Tarımsal Destekleme Kararnamesi'nin gübre, mazot ve fiyat fark desteklerinde gerekli artışların yapılarak bir an önce açıklanmasını temenni ettiklerini kaydetti.

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