Çiftçiler Ankara’da Buluşuyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, çiftçiler ile Ankara'da buluşacaklarını bildirerek, "Ülkemizin her noktasından, 81 ilinden gelecek on binlerce çiftçimizin katılımıyla pazar günü saat 12.00'de, Ankara'da Anadolu Meydanı'nda olacağız, çiftçimizin taleplerini dile getireceğiz" dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Türkiye'nin en çok üyeli meslek örgütü olduğunu, üye sayının 5 milyona yaklaştığını belirterek, ülke çapında 766 ilçede Ziraat Odası bulunduğunu, bu odalara bağlı ilçelerle birlikte ülke sathında her noktada hizmet verdiklerini kaydetti. Bu yıl farklı bir 14 Mayıs etkinliği düzenleyeceklerini vurgulayan Bayraktar, "Çiftçilerimizle, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Ankara'da buluşuyoruz. Ülkemizin her noktasından, 81 ilinden gelecek on binlerce çiftçimizin katılımıyla, pazar günü saat 12.00'de, Ankara'da Anadolu Meydanı'nda olacağız, çiftçimizin taleplerini dile getireceğiz. Bir bayram havasında 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinliği gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bütün çiftçilerin ve halkın davetli olduğu etkinlikte Mustafa Ceceli ile Sevcan Orhan birer konser verecek.