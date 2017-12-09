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Çiftçiler İçin 2018 Yılı Planı Yapıldı

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Çiftçiler İçin 2018 Yılı Planı Yapıldı
Tepebaşı Ziraat Odası yöneticileri, Tepebaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Tepebaşı Ziraat Odası yöneticileri, Tepebaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Tepebaşı Ziraat Odası ve Tepebaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 2017 yılı sonu ve 2018 yılı başlangıcı kış aylarında çiftçiler için ölü sezon olarak tabir edilen günlerde düzenleyecekleri eğitim ve yayım faaliyetlerine ilişkin program taslağı üzerinde çalışma gerçekleştirildi. Son derece verimli geçen çalışma ziyaretinde çiftçilerin sorunları ve çözüm önerileri, 2018 yılında iki kurum tarafından alınması gerekli tedbirler ve verimli bir üretim sezonu için şimdiden yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı. Ziyaret sonunda da Tepebaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Ar'a Tepebaşı Ziraat Odası yönetimi tarafından bölge çiftçilerinin sorunlarını çözme adına göstermiş olduğu gayret ve başarılı çalışmalarından ötürü bir teşekkür plaketi takdim edildi.

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