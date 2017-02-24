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Çiftçiler Rahat Bir Nefes Aldı

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Çiftçiler Rahat Bir Nefes Aldı
Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın talebi doğrultusunda çiftçilere nefes aldıracak düzenleme TBMM Genel kurulunda kabul edildi.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın talebi doğrultusunda çiftçilere nefes aldıracak düzenleme TBMM Genel kurulunda kabul edildi. Çiftçinin yüzünü güldüren bu haberin ardından Erzurum Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman Milletvekili Ilıcalı'ya çiftçiler adına teşekkür etti.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına vesile olarak çiftçilere rahat bir nefes aldıran Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kurulunda kabul edildi. Tarımsal kredi borçları nedeni ile zor durumda olan çiftçilerin yüzünü güldüren bu haberin ardından Erzurum Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman Milletvekili Ilıcalı'ya çiftçiler adına teşekkür ederek "Sayın vekilimiz Mustafa Ilıcalı ile gün boyunca birkaç kez telefonda konuştuk. Çiftçinin sabırsızlıkla beklediği bir haberdi. Bu haberle çiftçimiz de rahatlamış oldu. Telefon görüşmelerimiz sırasında Mustafa Ilıcalı vekilimiz, Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile beraberlerdi. Bakanımızda, telefonla bizlerle konuşarak hayırlı olsun temennisinde bulundular. Ben bütün çiftçiler adına baştan beri yanımızda olan, sıkıntılarımıza her daim çözüm bulan Milletvekilimiz Sayın Mustafa Ilıcalı'ya, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırm'a, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik'e, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a, hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.

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