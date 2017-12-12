Çiftçilere 11 Bin 805 Fidan Dağıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, organik tarımın yaygınlaşması amacıyla Lice ilçesinde başlattığı "Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi"nin...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, organik tarımın yaygınlaşması amacıyla Lice ilçesinde başlattığı "Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi"nin ikinci etabı kapsamında çiftçilere 11 bin 805 meyve fidanı dağıtımı yapıldı.

Organik tarımın yaygınlaşması amacıyla Lice ilçesinde başlattığı "Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi"nin çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Lice ilçesinde 96 çiftçiye 11 bin 805 meyve fidanı dağıttı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, proje kapsamında Duru, Daralan, Çeper, Ergin ve Kıralan mahalleleri tarafından kurulan Kırsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu'na 5 bin 400 ceviz, 3 bin 800 badem, bin 105 kiraz, bin fıstık ve 500 zeytin fidanı olmak üzere toplam 11 bin 805 meyve fidanı verildi. Fidanlar toplam da 350 dekarlık alanda dikilecek.

Proje diğer ilçelerde başlatılacak

Büyükşehir Belediyesi, gelecek yıl çalışması sürecek Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi'nde Lice ilçesinde devam eden projeye destek vermeyi sürdürecek. İki yeni ilçede daha Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi'ni başlatacak olan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçişleri sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede il genelinde çiftçilerin katma değeri yüksek tarım ürünleri (meyve - sebze) üretmeleri ve çiftçilerin gelir seviyelerinin artırılmasına katkı sağlanacak. Aynı zamanda il genelinde vatandaşlar organik ürün tüketme imkanına kavuşacak. Projede ayrıca yeşil alanların çoğaltılması ve dikili meyve fidanı sayısının artırılması hedefleniyor.

Projeyle yerel ekonominin geliştirilmesi amaçlanıyor

Diyarbakır'da "Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi" ile başta Diyarbakır olmak üzere GAP Bölgesindeki Organik Değer Zincirinin güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası rekabetin arttırılmasına katkıda bulunmak, kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı pazarlama girişimleri başta olmak üzere bölgesel bazda organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak ve organik üretimde kooperatifçiliği destekleyerek organik tarım değer zinciri çerçevesinde yerel ekonominin gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi kapsamında şu ana kadar 2016 ve 2017 yılları içerisinde 5 mahallede toplamda 95 üreticiye; fidan, organik tohum, gübre temini sağlanmış, organik tarıma geçiş sertifikaları çıkarıldı, organik tarım ve kooperatifçiliğe yönelik eğitimler verildi, örnek organik meyve bahçesi oluşturuldu ve Türkiye'nin çeşitli illerine deneyim paylaşımı ziyaretlerine götürüldü.