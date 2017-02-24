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Çiftçilere 2 Milyar 118 Milyon Tl’lik Destek Ödemesine Başlanıyor

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Çiftçilere 2 Milyar 118 Milyon Tl’lik Destek Ödemesine Başlanıyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplamda 2 milyar 118 milyon TL'lik ödeme yapılacağını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplamda 2 milyar 118 milyon TL'lik ödeme yapılacağını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilere toplamda 2 milyar 118 milyon TL'lik ödeme yapılacağını kaydeden Çelik, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Ödemeler kapsamında; mazot desteği için 722,7 milyon TL, gübre desteği için 877 milyon TL, hububat ve bakliyat desteği için 197 milyon TL, yem bitkileri desteği için 240 milyon TL, hayvan hastalıkları tazminatı için 10 milyon TL, hayvan gen kaynakları için 7 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için 57 milyon TL, sertifikalı fidan kullanım desteği için 3 milyon TL ve lisanslı depoculuk desteği için 4 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyar 118 milyon liralık hibe desteği verilecek. Destek ödemeleri bugün 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Ödemelere, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre önümüzdeki hafta da verilmeye devam edilecek. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan ödemeler de dahil edildiğinde üreticilerimize ödenen meblağ tutarı 2.8 milyar TL'yi bulacak. Böylelikle 2017 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar TL'lik tarımsal hibe desteğinin yüzde 22'lik kısmını ödemiş olacağız."

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