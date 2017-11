Çiftçilere Damızlık Koç Desteği

Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında Kırıkkaleli 100 çiftçiye damızlık koç dağıtıldı.

Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen koç dağıtımı projesine Hayvancılığı Geliştirme Projesi ve çiftçilerin katılım payı desteği ile 100 küçükbaş hayvan üreticisine damızlık koç dağıtıldı.

Düzenlenen dağıtım törenine katılan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, "Uzunca bir zamandan beri et konusunda çok ciddi tartışmaların yaşandığı, bazı sıkıntıların yaşandığı dönemde böyle bir etkinliğin düzenlenmesini, böyle bir desteğin verilerek damızlık koç dağıtımı programı düzenlenmesini çok anlamlı buluyorum. Sonuçta burada ortaya çıkacak bir katma değer, elbette ki sizler üreticisiniz, emek verensiniz, çoluk çocuğunuzu geçindirmek için bu faaliyetin içerisindesiniz ama ülkemizin ekonomik olarak gelişmesine katkı sağlayacak. Bu devlet vatandaş iş birliğinin en güzel örneği, devlette imkanı nispetinde üreticiye destek veriyor ama vatandaşımızda her şeyi devletimizden bekler pozisyondan çıkıp imkanlarını bu iş için seferber etmiş oluyor. Tarım stratejik bir sektör ülke için, muhakkak elektronik ürünler üretebilirsiniz, silah üretebilirsiniz ama bunları yiyemezsiniz. Vatandaşlarınızı beslemekte zorundasınız, gerek çiftçilikle gerekse hayvancılıkla dolayısıyla bu sektör, stratejik bir sektör. Tarım Bakanımız da bunu her fırsatta dile getiriyor. O bakımdan inşallah burada atılacak bu küçük adım, ülkemiz için çok önemli bir adım olacaktır" dedi.

Kırıkkale'de şu an 120 bin civarında küçükbaş hayvan bulunuyor. Proje ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde ırk ıslahına katkı sağlanması ve ihtiyaç duyulan kaliteli damızlık hayvan talebinin karşılanması hedefleniyor.

Dağıtım törenine Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz ile AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen de katıldı.