Çiftçilerin Kredi Borçları Erteleniyor

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, çiftçilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının erteleneceğini...

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, çiftçilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının erteleneceğini bildirdi.

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının ertelemesine dair duyuruda, Bakanlar Kurulunun 29 Kasım 2017 tarih ve 2017/10935 sayılı kararı ile 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar meydana gelen deprem, yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalmış ve bu afetler nedeniyle; ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 zarar gören ve bu zararları il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespiti yapılan, ÇKS veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek veya tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının ertelemesi yapılacaktır. Borçlarını erteletmek isteyen çiftçilerimizin bağlı bulundukları ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerine ve aynı zamanda kredi kullandıkları kuruluşlara (tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası) başvuru yapmaları gerekmektedir" denildi.