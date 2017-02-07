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Çiftçinin katı atıkları enerjiye dönüşecek

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Çiftçinin katı atıkları enerjiye dönüşecek
Birleşmiş Milletler ve TAGEM işbirliği ile hazırlanan 'Tarımsal Atıkları Enerji Alanında Değerlendirilmesi' konulu toplantıda, Bafra'nın tarımsal üreticilerine 'katı atıkların enerjiye kazandırılmasını' yönünde tanıtım yapıldı

Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma (UNIDO) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü (TAGEM) işbirliği ile hazırlanan 'Tarımsal Atıkları Enerji Alanında Değerlendirilmesi' Projesi tanıtım toplantısı Samsun’un Bafra İlçesi'nde gerçekleştirildi. Proje hakkında bilgi veren 3AR Enerji Kimya Genel Müdürü Dr. Figen Ar, "5 yıl sürecek bir projenin hazırlıkları devam ediyor. Bu hazırlıklar kapsamında da biz Karadeniz bölgesinden başladık. Uluslararası bir proje. Bu proje tüm Türkiye'nin projesi, tüm çiftçilerin projesi, tüm sanayicilerin projesi" dedi.

OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR PROJE
"Tarımsal atıklar ne yazık ki toprakta yakılıp heba oluyor" diyen Dr. Ar, "Çoğu zaman topraktaki organik yapıyı da bozuyor. O nedenle bunların enerji alanında değerlendirilmesi son derece önemli bütün dünya önemsenen bir konu ve Türkiye bir tarım ülkesi ve tarımsal atıklarımızı iyi değerlendirmediğimiz aşikar. Bu nedenle bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. "Zaman zaman sizlerle diyaloglarımız olacak, tüm Türkiye’de ki çiftçilerle olduğu gibi" ifadelerini kullanan Genel Müdür Dr. Figen Ar, "Sizin bölgesinde çalışmayı planladığımız atıklar pirinç kabuğu ve tavuk gübresi karışımı ayrıca fındığın değerlendirilmeyen yeşil kabuğu. Bafra’da da çeltik atıkları ve tavuk gübresi karışımı ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bu kapsamda neler yapacağız önce bölgede ki potansiyeli belirleyeceğiz. Bölgede ki atıklar acaba ne kadar enerji üretmemize neden olabilir, ne kadar Türkiye ekonomisine katkısı olabilir, çiftçiye ne sağlar, yatırımcıya ne sağlar ekonomik ve teknik fizibilite daha sonra çeşitli kimyasal araştırmalar ve sizin yapabileceğiniz finansal kaynaklar gerekli. Uluslararası bunları da ortaya koyarak sizlere en iyi şekilde yardımcı olmaya ve potansiyelinizi el birliği ile harekete geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

tarimsal-atik2.jpgConplusultra Vienna Genel Müdürü Avusturyalı uzman Andreas Karner ve 3AR Enerji Kimya Genel Müdürü Dr. Figen Ar tarafından gerçekleştirilen toplantıya Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, banka müdürleri, çeltik fabrikası sahipleri ve çeltik üreticileri katıldı.

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