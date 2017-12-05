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Çiftçiye İndirimli Akaryakıt

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Çiftçiye İndirimli Akaryakıt
Kütahya'nın Simav ilçesindeki Ziraat Odası'na kayıtlı çiftçi ve üreticiler, yüzde 9 indirimli akaryakıt alabilecekler.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Ziraat Odası'na kayıtlı çiftçi ve üreticiler, yüzde 9 indirimli akaryakıt alabilecekler.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, bir akaryakıt istasyonu ile akaryakıt indirim anlaşması yaptıklarını belitti. Bütüner, "Yapılan anlaşma ve imzalanan protokol gereği, odamıza kayıtlı bulunan çiftçi ve üreticilerimiz akaryakıtlarını yüzde 9 indirimli alacak. Bu sebeple kayıtlı üyelerimize akaryakıt indirim karlarını veriyoruz. Çiftçilerimiz ve üreticimiz için en önemli girdi olan akaryakıta yaptığımız yüzde 9'luk indirim uygulaması bir yıl sürecek. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. (MEİ-EFE)

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