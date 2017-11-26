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'Çiftçiye sahip çıkıyoruz'

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'Çiftçiye sahip çıkıyoruz'
Kırıkkale'de 'Hayvancılığı Geliştirme Projesi' kapsamında 100 çiftçiye damızlık koç dağıtıldı. Vali Haktankaçmaz, "Bu proje, et ile ilgili çeşitli tartışmaların yaşandığı ülkemizde, devletimizin her fırsatta çiftçisine sahip çıktığının örneğidir" dedi

Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen koç dağıtımı projesine Hayvancılığı Geliştirme Projesi ve çiftçilerin katılım payı desteği ile 100 küçükbaş hayvan üreticisine damızlık koç dağıtıldı.

Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, "Uzunca bir zamandan beri et konusunda çok ciddi tartışmaların yaşandığı, bazı sıkıntıların yaşandığı dönemde böyle bir etkinliğin düzenlenmesini, böyle bir desteğin verilerek damızlık koç dağıtımı programı düzenlenmesini çok anlamlı buluyorum. Bu devlet vatandaş iş birliğinin en güzel örneğidir. Tarım stratejik bir sektör ülke için, muhakkak elektronik ürünler üretebilirsiniz, silah üretebilirsiniz ama bunları yiyemezsiniz. Vatandaşlarınızı beslemekte zorundasınız, gerek çiftçilikle gerekse hayvancılıkla dolayısıyla bu sektör, stratejik bir sektör. Tarım Bakanımız da bunu her fırsatta dile getiriyor. O bakımdan inşallah burada atılacak bu küçük adım, ülkemiz için çok önemli bir adım olacaktır" dedi.

Kırıkkale'de şu an 120 bin civarında küçükbaş hayvan bulunuyor. Proje ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde ırk ıslahına katkı sağlanması ve ihtiyaç duyulan kaliteli damızlık hayvan talebinin karşılanması hedefleniyor.

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