  • BIST 103.984
  • Altın 160,621
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 10 °C

Çifte Cinayete 53 Yıl Hapis Cezası

» »
Çifte Cinayete 53 Yıl Hapis Cezası
Bursa'da iki kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık, 53 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Bursa'da iki kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık, 53 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

2016 yılı Mart ayında meydana gelen olayda, Gökçeören köyünde iki ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Erhan Özalp'i 8, Sinan Yalçınkaya'yı da 4 kurşunla öldürülmüş halde buldu. Ormandaki çifte infazın ardından katil zanlısı olduğu iddia edilen ve Kahramanmaraş'da yakalanan İsa Durak tutuklandı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürmek" suçundan hakkında çifte müebbet talebiyle dava açılan İsa Durak, son kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan Durak, "Sinan bana 20 bin lira ödeme yapacağını söylemişti. Çay içtikten sonra oturduk ve ne zaman parayı vereceğini söyledim. O da paranın 01.00 sıralarında geleceğini söyledi. Gece 01.00 sıralarında Sinan'ı aradım. "Orhaneli yolunda buluşalım" dedi. Gökçeören köyüne doğru ben önden, Sinan arkadan geliyordu. Köyün girişine yakın aracı sağa çektim. Bana selektör yapınca araçtan indim. Sinan, köye girmeden bir şeyler içme teklifinde bulundu. Erhan Özalp'ın elinde silah vardı. Bana doğrultunca, "Ne yapıyorsun" dedim. Ben araca doğru koşunca bir el ateş etti. "Biz ağabey, kardeşiz neden ateş ediyorsun" dedim. Erhan ise, "Bedeller ödendi. Alacağız, ama vermeyeceğiz" dedi. Kendi aracımdaki koltuğun altındaki pompalı tüfeği aldım. Mermiyi ağzına sürdüm. Arka sol tarafa ateş ettim. Sinan'a, "Erhan'ın elinden silahı al ateş etmeyeceğim" dedim. O sıra Erhan, tekrar bir el ateş daha etti. Kurşun sağ tarafımdan geçince ben de 1-2 el ateş ettim. Sinan'a ateş etme kastım yoktu. Ateş sonrası aracın camları kırıldı ve ikisi birden yere düştü" dedi.

Çifte cinayete toplam 53 yıl hapis

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, İsa Durak'a Erhan Özalp ve Sinan Yalçınkaya'nın silahını çaldığı için toplam 15 yıl, bir kişinin kimliğini çaldığı için 5 yıl, silahları üzerinde taşıdığı için 1 yıl, Özalp ve Yalçınkaya'nın ölümüne sebebiyet verdiği için 16'şar yıldan 32 yıl hapis cezası verdi. Durak, toplam 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın Sürücüden Arabasının Arkasına İlginç Pankart01 Aralık 2017 Cuma 08:28
  • Kadın Çantasında Uyuşturucu Hap Sevkiyatı01 Aralık 2017 Cuma 08:23
  • Hurdacılar Ve Kağıt Toplayıcıların Silahlı Kavgası Kamerada01 Aralık 2017 Cuma 08:23
  • Elektroşokla Gasp01 Aralık 2017 Cuma 08:23
  • Bağcılar’da 5 Dakikada 100 Bin Tl’lik Cep Telefonu Hırsızlığı Kamerada01 Aralık 2017 Cuma 08:23
  • Pakistan’da Silahlı Saldırı: 11 Yaralı01 Aralık 2017 Cuma 08:18
  • Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı01 Aralık 2017 Cuma 07:58
  • Balkondan Düşen Liseli Kız Hayatını Kaybetti01 Aralık 2017 Cuma 07:33
  • Kızılay’da Kafe Yangını01 Aralık 2017 Cuma 07:23
  • Kağıthane’de Gecekondu Alev Alev Yandı01 Aralık 2017 Cuma 05:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti