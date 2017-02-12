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Çifte Madalya İle Bartın’ın Gururu Oldu

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Çifte Madalya İle Bartın’ın Gururu Oldu
Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında Bartın'ı temsil eden Bartu Akdemir, çifte madalya kazandı.

Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında Bartın'ı temsil eden Bartu Akdemir, çifte madalya kazandı.

Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında Bartın'ı temsil eden Bartınlı güreşçi Bartu Akdemir, çifte madalya kazandı. Akdemir, serbest sitilde Türkiye ikincisi, grekoromen sitilde de Türkiye üçüncüsü oldu. Genç sporcu Bartu Akdemir, gelecekte çok daha çalışıp Bartın'a uluslararası arenada madalyalar kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

Gençlik Spor il Müdürü Ali Öz demir, Bartın'a çifte madalya kazandıran Bartın Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi olan 63 kiloda 16 yaşındaki Bartu Akdemir'i ve hocası Gökhan Dutlu'yu başarılarından dolayı tebrik etti. Bartu, Bartın tarihinde ilk işitme engelli sporcu oldu.

Çifte Madalya İle Bartın’ın Gururu Oldu

Çifte Madalya İle Bartın’ın Gururu Oldu

Çifte Madalya İle Bartın’ın Gururu Oldu

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