  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 4 °C

Çifteler Kaymakamı Ağca’dan Çiftelerliler Derneğine Ziyaret

» »
Çifteler Kaymakamı Ağca’dan Çiftelerliler Derneğine Ziyaret
Çifteler ilçesi Kaymakamı Akın Ağca, Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğine nezaket ziyaretinde bulundu.

Çifteler ilçesi Kaymakamı Akın Ağca, Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğine nezaket ziyaretinde bulundu.

Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Hadak, Kaymakam Ağca'nın ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çifteler ilçesi Kaymakamı Akın Ağca, derneğimize iade-i ziyarette bulundular. Derneğimizin proje ve çalışmalarıyla ilgili kendisine bilgi verdik. Çifteler ilçemizin gelişmesi birlik, beraberliği ve hak ettiği hizmetleri alması adına bir köprü vazifesi gördüğümüzü, tüm mahallelerimizle ilçemizi ve insanımızı ilgilendiren konularda sivil toplum kuruluşu olarak Çifteler ilçesine destek olmaktayız. Kaymakamımız Akın Ağca'nın ziyaretinden memnun kaldık ve Kaymakamız Akın Ağca'nın, Emirdağ ilçesinde de başarılı çalışmalarını duyuyorduk. Emirdağ'dan Çifteler ilçesine tayin oldu. Çifteler ilçemizi de, her yönden geliştirmek için başarılı çalışmalarına başladı. Çifteler ilçemiz, kaymakamımız sayesinde civarda örnek ilçe olacaktır" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Çiftelerliler, Kaymakam Ağca ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milletvekili Fırat’dan Mitinge Davet18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Karaman’da İstihdam Seferberliği Toplantıları Devam Ediyor18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Ordu’da Eski Meslekler İçin Kurs Açılacak18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Çifteler Kaymakamı Ağca’dan Çiftelerliler Derneğine Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • 2. Orhan Kemal Edebiyat Festivali Başladı18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Dak’tan Milletvekili Günay’a Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Atatürk Üniversitesi Eyof Sokağı Çocuklarla Şenlendi18 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Biga Pomak Kültürünü Tanıtma Ve Yaşatma Derneğinden Biga Tso’ya Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Eskişehir’de "Osmanlı’nın Günümüze Mesajı" Konferansı18 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Cumhuriyet Mahallesine Çifte Yatırım18 Şubat 2017 Cumartesi 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti