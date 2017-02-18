Çifteler Kaymakamı Ağca’dan Çiftelerliler Derneğine Ziyaret

Çifteler ilçesi Kaymakamı Akın Ağca, Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğine nezaket ziyaretinde bulundu.

Çifteler ilçesi Kaymakamı Akın Ağca, Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğine nezaket ziyaretinde bulundu.

Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Hadak, Kaymakam Ağca'nın ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çifteler ilçesi Kaymakamı Akın Ağca, derneğimize iade-i ziyarette bulundular. Derneğimizin proje ve çalışmalarıyla ilgili kendisine bilgi verdik. Çifteler ilçemizin gelişmesi birlik, beraberliği ve hak ettiği hizmetleri alması adına bir köprü vazifesi gördüğümüzü, tüm mahallelerimizle ilçemizi ve insanımızı ilgilendiren konularda sivil toplum kuruluşu olarak Çifteler ilçesine destek olmaktayız. Kaymakamımız Akın Ağca'nın ziyaretinden memnun kaldık ve Kaymakamız Akın Ağca'nın, Emirdağ ilçesinde de başarılı çalışmalarını duyuyorduk. Emirdağ'dan Çifteler ilçesine tayin oldu. Çifteler ilçemizi de, her yönden geliştirmek için başarılı çalışmalarına başladı. Çifteler ilçemiz, kaymakamımız sayesinde civarda örnek ilçe olacaktır" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Çiftelerliler, Kaymakam Ağca ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.