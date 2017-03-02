Çiftelerlilerin Hemşehri Dayanışması

Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Coşkun Hadak ve yönetim kurulu üyeleri,...

Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Coşkun Hadak ve yönetim kurulu üyeleri, hemşehrileri olan Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten'e nezaket ziyaretinde bulundu.

İşletmenin çalışmasıyla ilgili ufak bir bilgi alan heyet, maden sahasını gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra heyet Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürü Ayten'in makamına geçti. Burada konuşan Çifteler Belediye Başkanı Özen, "Hemşehrimiz olan Ersan Ayten Beyin dernek yönetimimizle beraber ziyaretine geldik. Kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Hadak ise, "Başkanımız Metin Beyin katılımıyla, hemşehrimiz Ersan Beyi ziyarete geldik. Kırka Bor işletmesi hakkında bizleri bilgilendirdi. Devletimizin sahip olduğu, istihdam oluşturan ve ülke ekonomisine büyük değerler katan bu devasa tesis ile gurur duyduk. Böyle tesislerin sayıları artsın, değerini ve kıymetini bilelim. Allah devletimize milletimize zevâl vermesin" diye konuştu.

Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürü Ayten de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sonunda başkanlar Özen ve Hadak ile müdür Ayten, birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.