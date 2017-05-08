Çiftlik Gibi Okul

Elazığ'da hayata geçirilen "Toprak Ananın Çocukları" projesi ile öğrenciler doğa, toprak ve su ile iç içe eğitim görüyor.

Elazığ'da hayata geçirilen "Toprak Ananın Çocukları" projesi ile öğrenciler doğa, toprak ve su ile iç içe eğitim görüyor. Öğrenciler proje kapsamında bölgede yetişmeyen ürünleri yetiştirerek araştırma yapıyor.

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi, özel yetenekli öğrencilere doğa, toprak, bitki ve su sevgisini aşılamak için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün desteğiyle "Toprak Ananın Çocukları" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında okula, 100 çeşitli formaldehit balık müzesi, 300 çeşitli tohum standı, 80 metrekarelik tip sera ve Şehit Ömer Halis Demir Biyoloji Etkinlik Birimi oluşturuldu. Proje ile öğrenciler bir yandan balık ve tohumlar üzerine araştırma yaparken diğer yandan da kurulan serada mandalina, portakal ve kamkas gibi bölgede yetişmeyen ürünleri yetiştiriyor.

Projenin 40 bin liralık bir maliyeti olduğunu belirten Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Zafer Şaştım, ilin farklı kurumlarının birlikte hareket ediyor olmasının güzel bir durum olduğunu söyledi.

Proje 4 aşamalı

Projenin 4 aşamadan oluştuğu aktaran proje koordinatörü öğretmen Celal Paker, "Bunlardan ilk aşama formaldehit balık müzesi, ikinci aşaması tohum bankası ve üçüncü aşama 80 metrekarelik tip seradır. En önemli aşama olarak gördüğümüz dördüncüsü ise büyük asker büyük komutan şehidimiz Ömer Halisdemir'in adını verdiğimiz biyoloji birimi. Bu bizim ve öğrencilerimiz için çok önemliydi" dedi.

Formaldehit balık müzesini hazır ederken Fırat Üniversitesi ile işbirliğine yaptıklarını ve 100'ün üzerinde balık hazırladıklarını ifade eden Paker, "Bunların sınıflandırılmasını öğrencilerimizle birlikte yaptık. Balıkların hepsini tek tek inceledik. Bunun yanında ahtapot, yılan türleri ve Mürekkep balığı gibi denizde bulunan canlı balık türlerini de getirerek öğrencilerimizle inceledik. Sergiledik 300'ün üzerinde tohum çeşidini elde ettik. Bölgemizde, ülkemizde ve dünyada farklı türdeki tohumları temin ederek öğrencilerimizle farkındalık yarattık. Hangi alanlarda ve bölgelerde yetişiyorlar, hangi meyveleri veriyorlar yada hangi çiçek hangi dönemde açmaktadır sorularını araştırdık" diye konuştu.

Yetiştirilmeyen ürünler yetiştiriyorlar

Tohumları kurdukları serada etiklerini anlatan Paker, "Tabi ilimizde yetiştirilen ürünlerden ziyade özel yetenekli öğrenciler de farkındalık yaratmak için bölgemizde yetiştirilmeyen ürünleri de seramızda yetiştirerek incelemeye aldık. Akdeniz bölgesinde ya da sıcak bölgelerde yetişen mandalina ve portakal, son dönemlerde ilaç sanayisinde kullanılan kamkas bitkisi olmak üzere çeşitli bitkileri burada yetiştirdik. Yetiştirme şekillerinin nasıl olduğunu öğrencilerimizle birlikte gözlemledik" şeklinde bilgi verdi.

Projeyi yaparken farklı bitkiler yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren okul öğrencisi Esma Kahraman, "Seramızda bölgemizde yetişen ve yetişmeyen bitkiler var. Arkadaşlarımızla bu serada çalıştık ve bize çok faydası oldu. Toprakla iç içe olduk. Çiftçilerin tarım işlerinde çalışanların nelerle çalıştığını anladık" ifadelerini kullandı.