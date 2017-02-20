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Çığ Altından Kurtulan Ekip Karla Mücadeleye Devam Ediyor

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Çığ Altından Kurtulan Ekip Karla Mücadeleye Devam Ediyor
Van'ın Başkale ilçesinde çığ altından kendi imkanlarıyla kurtulan karla mücadele ekibi, zorlu şartlara rağmen yine çığ bölgelerinde çalışmalarını...

Van'ın Başkale ilçesinde çığ altından kendi imkanlarıyla kurtulan karla mücadele ekibi, zorlu şartlara rağmen yine çığ bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale ilçesi Aydemir Mahallesi yolunda çığ altında kalma anları görüntülenen ekip, 20 farklı noktada çığ düşmesi sonucu yolu kapanan Esenyamaç Mahallesi'nde yeniden çalışmalara katıldı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede, ekipler çığ tehlikesine rağmen yolu açmak için yoğun çaba harcadı. Karla mücadele çalışmalarına katılan iş makinesi operatörü Yakup Kılıç, üç gün önce çalışma arkadaşı Rahmi Güldaş ile çığ altında kaldıklarını anımsattı. Buradan kurtulduktan sonra ara vermeden çalışmalara devam ettiklerini anlatan Kılıç, "Çığ altında kaldıktan bir sonraki gün başka bir bölgeye gittik. 20'ye yakın çığın düştüğü bölgede çalışmamızı sürdürüyoruz. Bizim görevimiz vatandaşlara hizmet etmek" diye konuştu.

Kılıç, çığ düşen mahalle yolunu 4 saatlik çalışma sonucu tekrar ulaşıma açmayı hedeflediklerini kaydetti. Yolu kardan kapanan Aydemir Mahallesi'ne giden Yakup Kılıç ve Rahmi Güldaş'ın üzerine çığ düşmüş ve kendi çabalarıyla bulundukları yerden çıkma anları ise iş arkadaşları Fikret Savcı tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti.

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