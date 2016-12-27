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Çiğ Süte 2 Yıl Aradan Sonra Zam

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Çiğ Süte 2 Yıl Aradan Sonra Zam
Çiğ sütün litre fiyatına uzun bir aradan sonra 6 kuruş zam yapıldığı bildirildi.

Çiğ sütün litre fiyatına uzun bir aradan sonra 6 kuruş zam yapıldığı bildirildi. Çiğ sütün litre fiyatına 6 kuruş zam yapılarak 1 lira 21 kuruşa çıktı.

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, çiğ süte zamla ilgili yaptığı açıklamada, "Ulusal Süt Konseyi, dün Ankara'da toplantı gerçekleştirdi. 2014 yılından beri çiğ süte zam yapılmıyordu. 1 Ocak-1 Temmuz 2017 tarihinde geçerli olmak üzere soğutulmuş inek sütüne 6 kuruş zam yapıldı. Konsey, 2017 yeniden toplanacak. Hayırlı olsun üreticimize" dedi.

Suiçmez ayrıca, çiğ süte yapılan zammın süt ve süt ürünlerinde market fiyatlarına da yansıyabileceğini söyledi.

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