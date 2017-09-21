Çiğli Belediyespor Moral Depoladı

Çiğli'den Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inde mücadele eden tek kulüp olan Çiğli Belediyespor Kulübü camiası, Kaklıç'ta düzenlenen dayanışma gecesinde...

Çiğli'den Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inde mücadele eden tek kulüp olan Çiğli Belediyespor Kulübü camiası, Kaklıç'ta düzenlenen dayanışma gecesinde bir araya geldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inde mücadele eden Çiğli Belediyespor Kulübü camiası, dayanışma gecesinde buluştu. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın ev sahipliği yaptığı dayanışma gecesine Çiğli Belediyespor futbolcuları, yöneticileri ve teknik heyeti, CHP Çiğli İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu ve ilçe yöneticileri, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, amatör spor kulüpleri başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Çiğlili iş adamları katıldı.

Hedef 3. Lig

Gecenin açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, "Çiğli Belediyespor kulübümüzün bu sene hedefimiz olan üçüncü lige çıkmasını istiyoruz. Geçtiğimiz yıl kapısından döndüğümüz üçüncü lig için bu yıl yaptığımız yeni transferlerle daha güçlü mücadele edeceğiz. Taraftarlarımız ve Çiğlili yurttaşlarımızın manevi desteğiyle üçüncü lige çıkmamamız için hiçbir neden yok. Tüm sporcu ve teknik ekibimiz çok çalışıyorlar ve bizler de kendilerine güveniyoruz. Hepimize başarılı bir yıl diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, pazar günü Bornova Yeşilova Spor Kulübü ile yapılacak ilk karşılaşma için moral depolayan futbolcular ve konuklar, gecenin tadını çıkararak bol bol halay çekti.